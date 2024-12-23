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الرياضة

الغساني: علينا تحمل المسؤولية أمام جماهيرنا

يحيى الغساني
24 ديسمبر 2024 00:54

الكويت (الاتحاد)

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يرى يحيى الغساني، لاعب منتخبنا الوطني، أن مباراة الكويت مساء اليوم، في الجولة الثانية من دور المجموعات، ستكون ممتعة بسبب الأجواء الجماهيرية في أرضية الملعب، حيث يتوقع أن يحضرها أكثر من 40 ألف متفرج على الأقل، مشيراً إلى أن مثل هذه الأجواء تدفعه وزملاءه اللاعبين لإخراج ما لديهم داخل أرض الملعب.
وكان الغساني قد سجل هدفاً استثنائياً للمنتخب في شباك شقيقه القطري بالجولة الأولى، وعن المهارة الفردية وروعة الهدف، قال: «سعيد بالتسجيل، لكن كل ما يشغل بالي هو مساعدة المنتخب للفوز، نحن نلعب للفوز ونشعر أن التعادل غير كاف ٍوغير مطلوب لا لنا ولا للجماهير المتعطشة للفوز والإنجازات بالتأكيد». 
وأضاف: «اعتدنا الضغوط، خاصة في بطولة الخليج، ونحن من رفع سقف طموحات الجماهير، بعدما بات المنتخب يقدم أداء جيداً وأفضل مما سبق، وبالتالي علينا تحمل المسؤولية أمام الجماهير، وعلينا أن نقاتل في كل مباراة للخروج بنتيجة إيجابية، لكن نحن نتعامل مع البطولة خطوة بخطوة، ونتمنى أن نصل لأبعد نقطة»
وتابع: «مباراة الكويت ستكون صعبة، لأننا نلتقي المنتخب المستضيف، ولكنها في نفس الوقت ستكون ممتعة لأن الجماهير الكويتية ذواقة للكرة، وأتوقع حضوراً جماهيرياً كبيراً لجماهير منتخبنا أيضاً، ونحن كلاعبين ندخل اللقاء بمعنويات عالية ورغبة في حصد النقاط الثلاث».

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