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الرياضة

بينتو: نستعد للمباريات في «غرف الاجتماعات»

باولو بينتو
24 ديسمبر 2024 00:54

الكويت (الاتحاد)

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أكد البرتغالي باولو بينتو، مدرب منتخبنا الوطني، صعوبة المواجهة المرتقبة لـ «الأبيض» أمام الكويت مساء اليوم في الجولة الثانية، وأضاف: «مباراة صعبة وتحتاج منا الاستعداد بشكل جيد، لقد حاولنا إعادة تأهيل اللاعبين والاستشفاء في وقت قصير، وسنحاول الدفع بالتشكيل الأفضل لمواجهة منافس نتساوى معه في عدد النقاط، كما أنه صاحب الأرض والجمهور، وبالتأكيد ستشهد المباراة حضوراً جماهيرياً كبيراً، ما يرفع الحماس لدى الجميع، ونحن نحترم جميع المنافسين بالبطولة، لكننا لا نفكر إلا في تلك المواجهة التي علينا أن نظهر فيها بأفضل أداء ممكن».
وتابع: «لا يمكن تغيير قوانين البطولة، لكن فترة الراحة بين المباريات قصيرة للغاية، وعلينا خوض 3 مواجهات في دور المجموعات خلال هذه الفترة القصيرة، وهو أمر غير طبيعي لجميع المنتخبات؛ لذلك لا يوجد وقت كافٍ للتحضيرات أو التدريبات، وبالتالي لا نستعد إلا في غرف الاجتماعات مع اللاعبين، بسبب استغراق وقت أطول للاستشفاء والتجهيز البدني، نظراً لضغط وقت المباريات بخوض مباراة كل 72 ساعة أو أقل، لكن هذه هي قوانين البطولة، ويجب علينا أن نبذل قصارى جهدنا، ونحن نعمل كمجموعة منذ عام ونصف ونسعى لتحقيق نتائج إيجابية في كل مباراة، وأنا أرى أن البطولة مهمة جداً، ووفق ما أشاهده في أجواء هذه البطولة، فهي أفضل من كأس آسيا لدى أهل المنطقة هنا، وهذا فارق كبير جداً يجعلها تحمل ضغوطاً كبيرة لجميع المنتخبات، ولكن نحن نحترم جميع المنافسين، وسنستعد بقوة لكل مباراة وفق الظروف المتاحة».
وعن ترشيح «الأبيض» للقب قال: «هذا الأمر لا يساعدنا في التحضيرات وغير مفيد لنا، ونحن لا نفكر إلا في المباراة المقبلة فقط، ولا ننظر لأبعد من ذلك، وجميع اللاعبين يعلمون ذلك، وعليهم التفكير فقط في كل مباراة على حدة ونسيان ضغوط البطولة تماماً، والطاقم الفني لديه خبرات كافية ولعب في كأس آسيا وقاد فرقاً في المونديال، وبالتالي لا نفكر نحن كجهاز فني في التتويج بلقب، بقدر التفكير في الفوز بمباراة ندخلها، نحن لا نشعر بالضغط لأن لدينا تجارب كثيرة، من ضمنها كأس العالم وكأس آسيا، ونقلنا ذلك للاعبين ونثق في إمكانات الجميع».

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