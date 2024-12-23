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الرياضة

مدرب الكويت: لا أعد بشيء اليوم وفي البطولة كلها

خوان بيتزي
24 ديسمبر 2024 00:54

الكويت (الاتحاد)

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قال الأرجنتيني خوان بيتزي، المدير الفني لمنتخب الكويت، إنه لا يعد بأي شيء ضد منتخبنا الوطني في اللقاء المرتقب مساء اليوم، ضمن مباريات الجولة الثانية في دور المجموعات بكأس الخليج العربية «خليجي 26»، مشيراً إلى أن المنتخب يطمح للفوز بالتأكيد، ولكنه لم يعد بأنه سيتوج باللقب أو أنه سيفوز بجميع المباريات كما يرى البعض.
وأوضح: «نطمح لتحقيق الفوز وتقديم أداء مميز مباراة اليوم، وبالتأكيد نعد بأن نقدم أفضل ما لدينا، لكني لا أعد الجماهير بشيء محدد، خصوصاً أمام منتخب الإمارات، لكننا سنبذل قصارى جهدنا».
وتابع: «نتيجة المباراة اليوم، لن تكون الحاسمة لمصيرنا في البطولة، فنحن نلعب دائماً من أجل الفوز، وسنضع خطتنا الخاصة للمواجهة المقبلة، نحن نحاول تحسين مسار المنتخب، وتقديم أداء مميز، واللعب بدوافع الفوز دائماً»
من جانبه، يرى معاذ العنزي لاعب منتخب الكويت أن «الأزرق» قادر على تحقيق نتيجة الفوز أمام منتخب الإمارات، وأضاف: «نحن منتخب عريق بتاريخ كبير، وسنقاتل لتحقيق حلم الجماهير الكويتية. نهدف للفوز على الإمارات وحصد النقاط الثلاث».

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