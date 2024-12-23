الوحدة وشباب الأهلي يتفوقان على الشارقة والنصر

مراد المصري (أبوظبي)

فاز الوحدة على الشارقة 1-0، وتفوق شباب الأهلي على النصر 2-0، في ختام ذهاب ربع نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، على أن تقام مباراتا الإياب الأحد المقبل.

حقق شباب الأهلي الفوز على النصر في اللقاء الذي أُقيم على استاد راشد في دبي، سجل لـ «الفرسان» سردار أزمون في الدقيقة 47، وفيديريكو كارتابيا في الدقيقة 77.

وبعد انتهاء الشوط الأول بالتعادل السلبي، ارتفعت حدة الإثارة في الشوط الثاني، عندما افتتح سردار أزمون التسجيل بكرة رأسية بعد ركلة ركنية نفذها كارتابيا في الدقيقة 47.

وأضاف كارتابيا الهدف الثاني بعد انطلاقة وتسديدة قوية من خارج المنطقة في الدقيقة 77.

وتفوق الوحدة على الشارقة 1-0 في اللقاء الذي أقيم على استاد آل نهيان، وسجل هدف المباراة الوحيد اللاعب البديل الكاميروني ليونيل وامبا في الدقيقة 85.

خلال الشوط الأول، لم ترتقِ محاولات الفريقين للخطورة الحقيقية، وألغت تقنية الفيديو هدفاً للشارقة عن طريق عثمان كامارا، وفي الشوط الثاني بدأ الشارقة بالتهديد الصريح عن طريق لوان بيريرا، تصدى لها محمد الشامسي حارس الوحدة في الدقيقة 51.

وافتقدت اللمسة الأخيرة لفريق الوحدة الدقة، لذلك لم تظهر الخطورة القوية على مرمى عادل الحوسني، وتسارعت وتيرة الدقائق الأخيرة في المباراة بهجمات متبادلة، حتى نجح الكاميروني البديل ليونيل وامبا في خطف هدف المباراة بمهارة عالية، وسدد كرة قوية سكنت شباك الحوسني في الدقيقة 85.