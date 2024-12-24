رينارد يستبعد صالح الشهري من معسكر المنتخب السعودي



الرياض (د ب أ)

استبعد الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني للمنتخب السعودي، صالح الشهري مهاجم الفريق، من معسكر الفريق في بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم في نسختها 26 في الكويت، وذلك بسبب الإصابة. وجاء ذلك بناء على تقرير طبي مقدم من الجهاز الطبي للمنتخب السعودي، الذي أكد حاجة اللاعب لبرنامج علاجي وتأهيلي بعد إصابته في مباراة البحرين التي خسرها الفريق 3/2 في مستهل مشواره بالبطولة.

وتعرض الشهري لإصابة عضلية خلال المباراة، وسيغيب عن باقي مباريات الفريق في البطولة، وأكد التقرير حاجته لبرنامج علاجي وتأهيلي في الفترة المقبلة. ويلتقي المنتخب السعودي مع نظيره اليمني غدا الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثانية، ثم يلتقي مع نظيره العراقي في الجولة الثالثة يوم السبت المقبل.