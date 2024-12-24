برشلونة يُجهز «خطة بديلة» لتسجيل «هداف اليورو»!

أنور إبراهيم (القاهرة)

يواجه برشلونة صعوبة كبيرة في تسجيل بعض لاعبيه في رابطة الدوري الإسباني، وهو مُطالب بحل هذه المشكلة في أقرب وقت ممكن قبل نهاية العام الحالي، حتى يمكنه قيد بعض لاعبيه الحاليين، قبل أن يفكر في تدعيم صفوفه بلاعبين في سوق الانتقالات الشتوية المقبلة، حتى يمكنهم أن يلعبوا مع الفريق في الجزء الثاني من الموسم، وإلا يصبحون أحراراً، اعتباراً من أول يناير المقبل.

وأهم لاعب يواجه هذه المشكلة هو الدولي الإسباني داني أولمو، القادم من لايبزج الألماني في الصيف الماضي، ويبدو أن برشلونة وجد حلاً لمشكلة هذا اللاعب، وفقاً لما ذكرته صحيفة «سبورت» الكتالونية التي قالت: البارسا يثق تماماً في تسجيل أولمو برغم الصعوبات المالية والإدارية، مشيرة إلى أن برشلونة يملك وسائل حل هذه المشكلة.

وأضافت الصحيفة أن مشكلة تسجيل أولمو تسببت في خلاف حاد ومفتوح بين مسؤولي برشلونة ورابطة «الليجا»، ولحل هذه المشكلة، رفع «الكتالوني» دعوى قضائية مستعجلة ضد الرابطة، ويأمل في كسبها سريعاً قبل حلول 31 ديسمبر الجاري، ولكنه في الوقت نفسه لا يستبعد صدور قرار من المحكمة في غير مصلحته أورفض الدعوى، ولهذا أعدت إدارة «البلاوجرانا» خطة بديلة، بالسعي لإيجاد الأموال اللازمة لتسجيل أولمو، وأيضاً المهاجم باو فيكتور اللاعب الآخر المعني بهذه المشكلة، وهذا الحل يثبت تصميم برشلونة على حماية لاعبيه الجدد رغم الأزمة المالية الطاحنة.

وكان أولمو وصل إلى كتالونيا حاملاً طموحات كبيرة للنادي الذي شهد بداياته في أكاديمية «لاماسيا»، ويُمثل أولمو هداف كأس الأمم الأوروبية الأخيرة «يورو 2024»، التي حصل منتخب «الروخا» الإسباني على لقبها، ورقة استراتيجية رابحة ومهمة في خطط الألماني هانسي فليك، المدير الفني الجديد، ولهذا فإن خسارة لاعب بهذا الثقل يمثل ضربة قاصمة لبرشلونة، ولاسيما أن الجماهير تأمل في استمراره لتدعيم صفوف الفريق في موسم مضطرب.