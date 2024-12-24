مدرب الوحدة ينجح في «الاختبار الأول» أمام الشارقة

علي معالي (أبوظبي)

نجح داركو ميلانيتش، مدرب الوحدة الجديد في الاختبار الأول، عندما قاد «العنابي» إلى انتصار مهم 1-0 على الشارقة في ذهاب ربع نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، حيث تولى المدرب السلوفيني المهمة منذ فترة قصيرة، وهو فوز معنوي مهم للغاية في هذا التوقيت، خاصة أن الفريق سبق أن خسر منذ فترة بسيطة من الشارقة نفسه في دوري أدنوك للمحترفين بنتيجة 0-2 في الجولة العاشرة.

ولم يكن النجاح حليف المدرب فقط، بل استطاع المهاجم الكاميروني الشاب ليونيل وامبا، الذي حل بديلاً للأرجنتيني كوندو كروسبزكي في الدقيقة 80، أن يضع بصمته الأولى الإيجابية مع الوحدة بهدف بعد نزوله الملعب بـ 5 دقائق فقط، ليؤكد اللاعب الشاب (22 عاماً)، أنه يمتلك قدرات جيدة، وسيكون هذا الهدف دافعاً كبيراً له، خلال الفترة المقبلة، لتقديم الأفضل.

ومنذ قدوم وامبا من صفوف فريق بلوزداد الجزائري، لم ينجح في وضع بصمته في الشباك بدوري أدنوك للمحترفين رغم مشاركته في 97 دقيقة، خلال 6 مباريات، لتأتي بطولة كأس مصرف أبوظبي الإسلامي ليقدم فيها اللاعب موهبته التهديفية بكرة قوية كانت مفاجأة للجميع خاصة عادل الحوسني الذي لم يتوقعها بهذه القوة في شباكه، بعد أن خدع شاهين عبدالرحمن، ويربك حسابات الروماني كوزمين مدرب الشارقة.