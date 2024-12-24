ولد علي: علينا الحذر من «الجريح»

الكويت (الاتحاد)

قال نور الدين ولد علي، مدرب منتخب اليمن، إن مباراة اليمن والسعودية ستكون غاية في الصعوبة، خاصة على اليمن، مشيراً إلى أن المنتخب السعودي «جريح»، بعد الخسارة من البحرين في المباراة الأولى، وقال: يجب علينا الحذر كل الحذر من صحوة الجريح. وأضاف: منتخب السعودية من بين المنتخبات الأفضل في آسيا، لكنه ليس في حالته الطبيعية، لذلك يجب التعامل معه بقدرته وقيمته كونه أحد أكبر منتخبات البطولة بشكل خاص، وآسيا بشكل عام. وطالب المدرب لاعبيه بضرورة التركيز، خاصة من الناحية الدفاعية، لاسيما أنه من المتوقع أن يبدأ منتخب السعودية المباراة بضغط هجومي شديد.