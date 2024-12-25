دي ليخت ويونايتد في «سباق مع الزمن»

لندن (د ب أ)

يسابق فريق مانشستر يونايتد الزمن من أجل التأكد من شفاء لاعبه الهولندي ماتياس دي ليخت من مرضه، من أجل اللحاق بلقاء الفريق ضد مضيفه وولفرهامبتون، غداً الخميس، ضمن منافسات المرحلة الـ18 لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وتسبب المرض في حرمان دي ليخت من المشاركة في مباراتي مانشستر يونايتد الأخيرتين بالمسابقة ضد كل من توتنهام هوتسبير، وبورنموث، لكنه يحاول تعزيز صفوف الفريق أمام وولفرهامبتون.

وفي المؤتمر الصحفي الذي عقده روبن أموريم، المدير الفني لمانشستر يونايتد، للحديث عن استعدادات فريقه لمباراة «البوكسينج داي»، تحدث المدرب البرتغالي عن دي ليخت، وحاجة الفريق لتجنب المزيد من الإصابات، وقال أموريم: «في الوقت الحالي، لا نقوم بالمداورة بين اللاعبين للوقوف على مستواهم والاستعداد للمستقبل، وإنما لنتجنب الإصابات بكل بساطة، ماتياس مريض، وهاري ماجواير أكمل مباراة كاملة في ثلاثة أشهر».

أضاف مدرب يونايتد: «كان علينا أن نمنحه بعض الراحة في منتصف الأسبوع، كوبي ماينو لعب بعد عودته من الإصابة، لذا ينبغي علي أن أنظر في مدى جاهزيته، راسموس هويلاند وجد في مباراتين، ثم أشركناه بديلاً في الشوط الثاني من لقائنا الأخير في البطولة».

وأوضح أموريم في تصريحاته، التي نقلها الموقع الإلكتروني الرسمي لمانشستر يونايتد: «نحاول التعامل مع كل الأمور، أريد فقط أن أفوز بالمباريات، فأنا أعلم أن المشروع طويل الأمد، ونحن نركز عليه، ولكنني أعلم أيضاً أنك لن تحظى بوقت طويل في الأندية الكبيرة، وعليك أن تحقق الانتصارات».

وتابع: «لدي تصور واضح للمسؤولية التي تقع على عاتقي هنا، ولكنني أحاول إدارة الفريق بالشكل الذي يجعلنا نتجنب الإصابات».

على جانب آخر، تحدث أموريم لشبكة سكاي سبورتس عن غياب ماركوس راشفورد عن قائمة الفريق في المباريات الأخيرة، حيث قال: «إنه موقف صعب، أعلم أن هؤلاء اللاعبين محاطون بأشخاص يؤثرون في تفكيرهم وقراراتهم، سأكون موجوداً دائماً لمساعدة ماركوس، وهذا جزء من عملي».