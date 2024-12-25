8 ميداليات إماراتية في «خليجية الجولف»

مسقط (الاتحاد)

توجت منتخبات الإمارات للجولف بـ 8 ميداليات، بواقع 4 ميداليات ذهبية وفضيتين وبرونزيتين، في ختام البطولة الخليجية الثامنة للناشئين تحت 16 سنة، والسابعة للسيدات والأولى للفتيات تحت 16 سنة، والثالثة للأشبال تحت 13 سنة، والتي أقيمت على ملعب نادي غلا للجولف بالعاصمة العمانية مسقط.

وتحققت الميداليات الذهبية الأربع بواسطة فرق وفردي السيدات والفتيات تحت 16 سنة، إلى جانب فضيتين على المستوى الفردي للسيدات والفتيات، وبرونزيتين لمنتخب الشباب تحت 16 سنة وفردي السيدات.

وتوجت سيدات الإمارات بالذهب بعد أن تربعن على قمه الترتيب بمجموع 447 ضربة، وفي منافسات الفردي توجت لاعبتنا لارا الشعيب بذهبيه المنافسات برصيد 220 ضربة.

وتابعت بناتنا الواعدات هيمنتهن بتتويج منتخب «الفتيات» تحت 16 سنة بذهب البطولة بمجموع 433 ضربة، وفي منافسات الفردي حازت لاعبتنا انكا ماتيو على المركز الأول 213 ضربة.

وحصد لاعبو منتخبنا بفئة الشباب تحت 16 سنة المركز الثالث والميداليات البرونزية بمجموع 480 ضربة.

وشهد حفل الختام اللواء طيار «م» عبدالله السيد الهاشمي، نائب رئيس اتحاد الجولف، عضو الاتحادين العربي والآسيوي للجولف، وكبار المسؤولين.

وأعرب الهاشمي عن بالغ سعادته بما حققته منتخباتنا في البطولة الخليجية للجولف، والتي احتضنت النخبة من لاعبي ولاعبات الخليج، والذين يمثلون مستقبل اللعبة بدول مجلس التعاون الخليجي، كما ثمن أداء منتخباتنا في مشوارهم بهذه البطولة الخليجية وأكد أن العمل الجاد والمهم الذي قام به الاتحاد خلال الفترة الماضية أدى إلى ظهور لاعبينا خلال فتره وجيزة بهذه القوة ليسيطروا على نصف الميداليات الذهبية، إلى جانب العديد من بقية الميداليات.

وأكد على أن استراتيجية الاتحاد الهادفة والمنشودة وفق خططه المستقبلية، ووفق توجيهات مجلس إدارة الاتحاد بقيادة معالي الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي وإخوانه أعضاء مجلس الإدارة، كان لها الأثر الكبير بهذا الإنجاز المشرف، ووصفه بالرائع وخاصة لقواعد اللعبة بدولتنا في أول ظهور لعدد من لاعبينا وأن تفوقهم على أقرانهم بالدول الخليجية، ما هو إلا استمرار لعلو كعب الإمارات بالبطولات الخليجية.

وأكد على أن ما حققته وحصدته منتخباتنا يبعث على التفاؤل بالمستقبل المشرق، والذي وضعناه في بؤرة ومقدمة أهدافنا واستراتيجيتنا نحو الطريق الصحيح لظهور جيل جديد ومتميز.