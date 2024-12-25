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الرياضة

«آسيوي الشطرنج» يُشيد بنجاح الإمارات

«آسيوي الشطرنج» يُشيد بنجاح الإمارات
25 ديسمبر 2024 14:00

العين (الاتحاد)
أشاد الدكتور عبدالله بن سالم الوحشي، الرئيس التنفيذي للاتحاد الآسيوي للشطرنج وعضو المجلس الاستشاري للاتحاد الدولي، بالنجاح الكبير الذي حققته الإمارات ومدينة العين في استضافة البطولة الآسيوية تحت رعاية سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أبوظبي الرياضي.
وثمن الوحشي جهود ومتابعة وتوجيهات الشيخ سلطان بن خليفة بن سلطان بن شخبوط آل نهيان، رئيس الاتحاد الآسيوي، رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة والتي شهدت مشاركة 600 لاعب ولاعبة من 33 دولة تنافسوا في عدة فئات رئيسية.
كما أشاد الوحشي بتفوق الإمارات في صدارة الترتيب العام، بإحرازها ثلاث ميداليات ذهبية وخمس فضيات وثلاث برونزيات، بإجمالي 10 ميداليات ملونة، مما يعكس الأداء المميز للاعبيها.

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