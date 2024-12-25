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الرياضة

«ريمونتادا سعودية» تحرم اليمن الفوز الخليجي الأول

«ريمونتادا سعودية» تحرم اليمن الفوز الخليجي الأول
25 ديسمبر 2024 20:46

الكويت (الاتحاد)
حوَّل منتخب السعودية، تأخره أمام اليمن بهدفين إلى فوز مثير 3 - 2، في المباراة التي جمعت المنتخبين اليوم على استاد جابر المبارك في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية ضمن كأس الخليج لكرة القدم «خليجي 26» في الكويت، والتي تضم أيضاً العراق والبحرين.
وتقدم منتخب اليمن الباحث عن فوزه الأول في كأس الخليج بهدفي هارون الزبيدي في الدقيقة 8، وعبدالمجيد صبارة «27»، قبل أن يعود منتخب السعودية بفضل أهداف محمد كنو «30»، ومصعب الجوير من «ركلة جزاء» في الدقيقة 57، و«البديل» عبدالله الحمدان في الدقيقة 93.
وعززت «الريمونتادا» الأفضلية التاريخية للسعودية أمام اليمن، إذ لم يسبق أن خسر أمامه، حيث تعادلا مرة واحدة فقط، وكانت 2 - 2 في عام 2019 خلال تصفيات كأس العالم 2022، كما كسب مواجهاتهما كافة الثماني في كأس الخليج، وجميعها في دور المجموعات، بما فيها مباراة الأمس كأكثر المنتخبات فوزاً على اليمن في المسابقة الخليجية.
وحصد «الأخضر» أول ثلاث نقاط في رصيده، فيما بقي منتخب اليمن في المركز الأخير من دون رصيد، بعدما شهدت الجولة الأولى شهدت تعثر «الأخضر» بالخسارة أمام البحرين 2 - 3، فيما خسر اليمن أمام العراق حامل لقب النسخة الماضية 0 - 1.
وفاجأ المنتخب اليمني نظيره السعودي بافتتاح التسجيل من رأسية المدافع هارون الزبيدي في الدقيقة 8، مستفيداً من عرضية عبدالواسع المطري، وهو الهدف الأول لليمن أمام «الأخضر» في ثماني مباريات في بطولة «كأس الخليج».
واستغل عبدالمجيد صبارة لاعب وسط المنتخب اليمني، خطأ المدافع علي البليهي في إعادة الكرة برأسه قصيرة للحارس محمد العويس، استخلصها صبارة ونجح في تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 27.
وقلص محمد كنو الفارق بتسجيله للهدف الأول للسعودية في الدقيقة 30، من كرة رأسية، مستفيداً من عرضية مصعب الجوير من ركلة حرة نفذها خلف الدفاع. 
وفي الشوط الثاني، أدرك مصعب الجوير التعادل للسعودية من ركلة جزاء في الدقيقة 57، بعدما لامست الكرة يد اللاعب رضوان الحبيشي داخل منطقة الجزاء، قبل أن يسجل «البديل» عبدالله الحمدان الهدف الثالث في الدقيقة 93، بعدما تابع كرة مرتدة من الحارس محمد أمان بعد رأسية علي البليهي من الركلة الركنية.
وأكمل منتخب اليمن دقائق الوقت بدل الضائع بعشرة لاعبين بعد طرد المدافع رامي الوسماني بالإنذار الثاني.

 

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خليجي 26
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