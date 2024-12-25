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الرياضة

فهد الهاجري.. أفضل احتفالية بـ«المئوية»

فهد الهاجري.. أفضل احتفالية بـ«المئوية»
26 ديسمبر 2024 00:58

الكويت (الاتحاد)

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احتفل فهد الهاجري، لاعب منتخب الكويت، بدخول نادي «المئة» أمام منتخبنا الوطني، حيث كانت هي مباراته الدولية الـ 100 مع «الأزرق»، وتم تكريم الهاجري قبل بداية اللقاء بقميص خاص، وعن اللقاء قال: «فوز صعب على منتخب كبير ومرشح للقب، ونحن سعداء بأننا استعدنا الثقة في توقيت حاسم بالبطولة، لكن علينا استغلال ذلك باللعب بتركيز أعلى أمام المنتخب القطري في ختام دور المجموعات».
وأضاف: «سعيد بأن المباراة رقم 100 بالنسبة لي مع الأزرق، جاءت بفوز بنتيجة أسعدت جماهير الكويت التي عادت سعيدة بعد الحصول على النقاط الـ 3 في البطولة، لذلك كانت هذه أفضل احتفالية بالمباراة المئة بالنسبة لي على المستوى الشخصي في مسيرتي، وأيضاً بالنسبة للكرة الكويتية، ونحن عازمون على مواصلة الأداء بروح قتالية في قادم المباريات، لكن علينا أولاً الاستعداد بقوة لبطل آسيا، حيث إن قوة المنتخب القطري لا تقل عن الإماراتي، ويجب أن نكون في أتم جاهزية لتلك المواجهة».

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