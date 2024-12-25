مدرب الكويت: رغم الفوز الأول.. لا أعد بشيء!

الكويت (الاتحاد)

أكد خوان بيتزي، مدرب المنتخب الكويتي، أن الفوز الذي تحقق بهدفين مقابل هدف على حساب الأبيض جاء في وقت مناسب، حتى يحصل المنتخب على الثقة المفقودة، في توقيت حاسم بالبطولة، ويقترب خطوة من التأهل إلى المرحلة التالية، كما أنه زاد من لحمة الجماهير حول الفريق واللاعبين، وهذا من أكبر المكاسب التي يجب البناء عليها، بحسب رأيه، وشدد بيتزي على أنه لا يمكنه أن يعد بالنتائج أو أن يصرح بأنه سيفوز في المباراة الأخيرة أمام قطر أو أن الأزرق سيتوج باللقب، مشيراً إلى أن فلسفته هي تقديم أفضل مستوى ممكن، ورفع كفاءة عناصر المنتخب فردياً وجماعياً واللعب بدوافع الفوز دائماً، بعيداً عن التصريحات الرنانة التي ربما تضع المنتخب تحت الضغوط، وأضاف: «لا أعد بالنتائج، لكني أعد بالعمل وتقديم أفضل صورة، سعيد بهذا الدعم الجماهيري الكبير، وأتمنى أن يتواصل حتى نحقق تطلعات الجماهير من البطولة».

وفيما يتعلق بإشراك الصاعد ناصر خضر، بيّن بيتزي أنه يستهدف منح الفرصة لبعض العناصر المميزة حتى تحصل على الخبرات اللازمة وتنسجم مع بقية عناصر الفريق، وتابع: «ناصر، ودحام، والأصيمع، ويوسف ماجد، وغيرهم، هم مستقبل الكرة الكويتية، وبالتالي علينا أن نمنح الفرصة لتلك الوجوه للدخول في تشكيلة الأزرق، والحصول على الخبرات التراكمية اللازمة، بما يفيد في البناء للمستقبل».