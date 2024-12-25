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الرياضة

البحرين أول المتأهلين إلى نصف نهائي «خليجي 26» بـ«ثنائية العراق»

لاعبو البحرين يحتفلون بالفوز
26 ديسمبر 2024 00:58

الكويت (الاتحاد)

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خليجي 26
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حجز منتخب البحرين أولى بطاقات التأهل إلى الدور نصف النهائي لبطولة «خليجي 26»، بفوزه على منافسه العراق «حامل اللقب» 2-0 في المباراة التي جمعت المنتخبين على استاد جابر الأحمد الدولي في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية، والتي شهدت أيضاً فوز السعودية على اليمن 3-2.
وقاد علي مدن «الأحمر البحريني» للفوز على «أسود الرافدين»، بعدما سجل هدفين على التوالي في الدقيقتين 38، و47، وهو الفوز الرابع للبحرين في المواجهة الـ 12 أمام العراق في «كأس الخليج»، مقابل الخسارة في 6، والتعادل في 3 مواجهات.
ورفع البحرين رصيده إلى 6 نقاط في صدارة ترتيب المجموعة، مقابل 3 نقاط للسعودية والعراق في المركزين الثاني والثالث على التوالي، فيما ودع منتخب اليمن رسمياً بعد بقائه في المركز الأخير من دون نقاط، بعدما شهدت الجولة الأولى فوز البحرين على السعودية 3-2، والعراق أمام اليمن 1-0.
وتختتم مباريات الدور الأول في المجموعة الثانية السبت المقبل، حيث يلتقي البحرين واليمن على استاد جابر المبارك، والسعودية والعراق المتنافسين على بطاقة التأهل الثانية على استاد جابر الأحمد الدولي.
من جهته، أنعش «الأخضر» السعودي حظوظه، بعدما حول تأخره أمام اليمن بهدفين إلى فوز مثير 3-2، على استاد جابر المبارك في انطلاق الجولة الثانية. 
وتقدم منتخب اليمن الباحث عن فوزه الأول في كأس الخليج بهدفي هارون الزبيدي في الدقيقة 8، وعبدالمجيد صبارة «27»، قبل أن يعود منتخب السعودية بفضل أهداف محمد كنو «30»، ومصعب الجوير من «ركلة جزاء» في الدقيقة 57، و«البديل» عبدالله الحمدان في الدقيقة 93.
وعززت «الريمونتادا» الأفضلية التاريخية للسعودية أمام اليمن، إذ لم يسبق أن خسر أمامه، حيث تعادلا مرة واحدة فقط وكانت 2-2 في عام 2019 خلال تصفيات كأس العالم 2022، كما كسب كافة مواجهاتهما الثماني في كأس الخليج، وجميعها في دور المجموعات، بما فيها مباراة الأمس كأكثر المنتخبات فوزاً على اليمن في المسابقة الخليجية.

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