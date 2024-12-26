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الرياضة

أرتيتا يعوض ساكا بـ «المغضوب عليه»!

أرتيتا يعوض ساكا بـ «المغضوب عليه»!
26 ديسمبر 2024 10:03

 
أنور إبراهيم (القاهرة)

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يواجه أرسنال مشكلة غياب جناحيه الإنجليزيين بوكايو ساكا ورحيم سترلينج لأسابيع عديدة، في فترة حرجة من موسم الدوري الإنجليزي «البريميرليج»، بعد إصابتهما، خلال مباراة كريستال بالاس الأخيرة 5-1 في «الجولة 17» من المسابقة، الأول بتمزق في عضلة الفخذ الخلفية، والثاني في الركبة، ولن تقل مدة غيابهما، وفقاً للتقديرات الأولية، من 4 إلى 6 أسابيع قابلة للزيادة.
دفع الوضع الصعب الإسباني ميكيل أرتيتا، المدير الفني إلى التفكير، من باب الاحتياط، في التعاقد مع مهاجم يجيد اللعب في كل مراكز الهجوم، خلال «الميركاتو» الشتوي الذي يبدأ أول يناير المقبل، من أجل سد الفراغ الناجم عن غياب اللاعبين، وبوجه خاص ساكا الذي سجل 9 أهداف، وصنع 13هدفاً، في 24 مباراة لعبها مع الفريق بمختلف المسابقات.
المهاجم المقترح هو الدولي الفرنسي راندال كولو مواني مهاجم باريس سان جيرمان، و«المغضوب عليه» من الإسباني لويس إنريكي، المدير الفني للباريسي، حيث أخرجه من حساباته وخططه، ولم يعد يشركه في المباريات إلا فيما ندر.
وتتجه إدارة سان جيرمان نحو التخلص من اللاعب في «الميركاتو» الشتوي، سواء عن طريق البيع أو الإعارة.
وذكرت صحيفة «ذا ستاندرد» أن علاقة مواني مع إنريكي وصلت إلى أدنى مستوياتها، بعد أن شارك في 14 مباراة بمختلف المسابقات، ولم يلعب خلالها إلا 453 دقيقة فقط.، وقالت الصحيفة إن مواني لا يعترض على الرحيل في الشتاء، بل بات يطلبه أكثر من أي وقت مضى، حتى لو على سبيل الإعارة، لأنه يرغب في الحصول على دقائق أكثر.
وأشارت الصحيفة إلى أن إصابة ساكا على وجه التحديد تؤثر بدرجة كبيرة على القوة الضاربة لـ«المدفعجية»، في ظل جدول مشحون بالمباريات خلال الأسابيع المقبلة.
ويواجه أرسنال «الجمعة» إيبسويتش تاون في «الجولة 18» للدوري الإنجليزي، والمعروف أن «الجانزر» يبتعد بفارق 6 نقاط حتى الآن عن ليفربول المتصدر للقمة، وله مباراة مؤجلة أمام إيفرتون، بخلاف مباراته في الجولة نفسها أمام ليستر سيتي.

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
أرسنال
أرتيتا
بوكايو ساكا
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