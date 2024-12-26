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الرياضة

الحمدان: منتخب السعودية دائماً مرفوع الرأس

الحمدان: منتخب السعودية دائماً مرفوع الرأس
26 ديسمبر 2024 10:15

 
الرياض (د ب أ)

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خليجي 26
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أكد عبد الله الحمدان، مهاجم المنتخب السعودي، أن فريقه حقق فوزاً مستحقاً على نظيره اليمني 3-2، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الثانية بالمجموعة الثانية بكأس الخليج العربي لكرة القدم في نسخته 26 بالكويت.
وأضاف الحمدان في تصريحات عقب المباراة، أن الفريق حقق فوزاً مستحقاً، وأشار إلى أن الأخطاء المبكرة التي ارتكبها فريقه جعلت المباراة صعبة.
وسجل الحمدان هدفاً قاتلاً في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الثاني، مانحاً المنتخب السعودي فوزاً مثيراً أمام اليمن في مباراة شهدت عودة «الأخضر» من التأخر بهدفين دون رد للفوز بثلاثية لينعش آماله في كأس الخليج العربي «خليجي 26».
وقال الحمدان في تصريحات عقب نهاية اللقاء: «أهنئ الجماهير على هذا الفوز ، والمنتخب السعودي دائماً رأسه مرفوعة».
وأضاف الحمدان أن المنتخب تلقى هدفين من خطأين، ورغم ذلك لم يتأثر أداء اللاعبين طوال المباراة، وحاولوا الحفاظ على مستواهم، واللعب حتى آخر لحظة، وهو ما أدى لتحقيق الفوز.
من جانبه، اعترف علي البليهي، مدافع المنتخب السعودي، بمسؤوليته عن الهدفين المبكرين للمنتخب اليمني في المباراة.
وقال البليهي في تصريحات عقب نهاية اللقاء، إن تفاصيل بسيطة كانت وراء هدفي اليمن، مشيراً إلى أنه قال للاعبين إنه يتحمل مسؤولية الهدف الثاني، مطالباً إياهم بالعمل على قلب واحد.
وبسؤاله حول تصريحات يونس محمود، نجم الكرة العراقية السابق، عن مواجهة الفريقين في الجولة المقبلة: «تركيزنا في المباراة، وليس على التصريحات التي أطلقها بعضهم، وسنرى من سيضحك».

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