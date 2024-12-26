مدرب نيوكاسل يرى تشابهاً بين بيرلو و«رجل الإطفاء»!



لندن (د ب أ)



قال إيدي هاو، المدير الفني لفريق نيوكاسل الإنجليزي لكرة القدم، إنه يرى تشابهاً بين الأسطورة الإيطالي أندريا بيرلو، وبين «رجل الإطفاء» ساندرو تونالي، حيث أعلن لاعب الوسط أخيراً عن نفسه في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي.أيه.ميديا) أن تونالي «24 عاماً» كان أحد نجوم الفريق الذي انتعش مؤخراً، بعد أن تم دمجه ضمن صفوفه، عقب عودته من عقوبة الإيقاف، على مستوى العالم، والتي استمرت عشرة أشهر بسبب انتهاك قواعد المراهنة.

وكان تونالي، انضم لفريق نيوكاسل مقابل 55 مليون جنيه إسترليني «69 مليون دولار» من ميلان في «صيف 2023».

وبدأ اللاعب الإيطالي الدولي إظهار موهبته التي شجعت نيوكاسل على التعاقد معه، ما أثار المقارنات بينه وبين مواطنه بيرلو، الذي تألق مع ناديي ميلانو، ويوفنتوس ومنتخب بلاده خلال مسيرته اللامعة.

وقال هاو: «عندما رأيت ساندرو يلعب للمرة الأولى، بالتأكيد كانت هناك أوجه شبه واضحة بينه وبيرلو، من دون شك، والأمر لا يتعلق فقط بالشعر.، هناك أكثر من هذا بكثير».

وأضاف:«بالتأكيد لديه تلك الصفات المشابهة من حيث البنية والأسلوب، لكنني أعتقد أن ما يميز ساندرو عن أي شخص آخر، بالنسبة لي، يمكنه القيام بكل تلك الأشياء من الناحية الفنية والتكتيكية ويبدو رائعاً، وأيضاً لياقته البدنية، وقدرته على الجري».

وقال:«أعتقد أننا رأينا هذا في المباريات الأخيرة من منظور دفاعي أكثر المنظور الهجومي، حيث يركض للتصدي للهجمات، من منظور دفاعي، ويسترد الكرات، ويعترضها، ويستخدم لياقته البدنية لملاحقة اللاعبين، أعتقد أنه كان ممتازاً في هذا الجانب، وأعتقد أن ذلك ساعد الفريق كثيراً».

وأضاف:«نعم، هناك مقارنات واضحة، تشمل النواحي الفنية والتمريرات، وكل شيء آخر، لكنني أعتقد أن هذا هو ما يميزه».