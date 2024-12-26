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الرياضة

رشيد جابر: لا أحب «الفرصتين»!

رشيد جابر: لا أحب «الفرصتين»!
26 ديسمبر 2024 15:30

 
مصطفى الديب (الكويت)

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شدد رشيد جابر مدرب عُمان، على أنه يواجه منتخباً قوياً، ولديه قدرات عالية، وقال: «نحن أمام اختبار قوي، ومنافس يعرف كيف يتعامل مع الكرة»، وذلك قبل مباراته أمام الإمارات يوم الجمعة في كأس الخليج العربي، مؤكداً أنه سيلعب من أجل الفوز فقط، وأنه لا يحب مصطلح اللعب بفرصتين، وكشف عن أن المنتخب الأكثر هدوءاً وتركيزاً طوال التسعين دقيقة سيتأهل إلى الدور الثاني.
وأشار إلى أن حظوظ كل منتخبات المجموعة متساوية، والجميع يلعب من «نقطة الصفر» كما بدأ، من أجل التأهل، وهو ما نقلناه للاعبينا، وطالبناهم بالتركيز التام، مؤكداً أنه يجب علينا الثقة بأنفسنا وقدراتنا من أجل الفوز.

 

كأس الخليج العربي
خليجي 26
الإمارات
عمان
الكويت
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