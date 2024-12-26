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الرياضة

اتحاد الكرة يُشارك في عمومية اتحاد كأس الخليج العربي

اتحاد الكرة يُشارك في عمومية اتحاد كأس الخليج العربي
26 ديسمبر 2024 18:13

الكويت (الاتحاد)

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شارك عبيد سالم الشامسي، النائب الثاني لرئيس اتحاد الكرة، وإبراهيم حسن النمر عضو مجلس الإدارة، ومحمد عبدالله هزام الظاهري الأمين العام للاتحاد، في اجتماع الجمعية العمومية العادية لاتحاد كأس الخليج لكرة القدم، الذي عُقد في فندق والدورف أستوريا بدولة الكويت.
وناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، بالإضافة إلى بحث سبل تعزيز التعاون بين الاتحادات الخليجية، بما يخدم تطوير كرة القدم في المنطقة ويحقق تطلعات الجماهير الخليجية.
وأعلن خلال اجتماع الجمعية العمومية عن استضافة السعودية للنسخة المقبلة من بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم «خليجي 27»، في خطوة تعكس الالتزام بتعزيز العمل الخليجي المشترك وتطوير البطولات الإقليمية.
 

الإمارات
اتحاد كرة القدم
كأس الخليج العربي
خليجي 26
الكويت
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