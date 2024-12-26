الخميس 26 ديسمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

أرتيتا: غياب ساكا يجعلني مدرباً أفضل!

أرتيتا: غياب ساكا يجعلني مدرباً أفضل!
26 ديسمبر 2024 20:23

لندن (د ب أ)

أخبار ذات صلة
فولهام يطيح تشيلسي بعد 45 عاماً!
نوتنجهام يضرب توتنهام


يرى الإسباني ميكيل أرتيتا المدير الفني لنادي أرسنال الإنجليزي أن غياب نجم فريقه بوكايو ساكا سيحوله إلى مدرب أفضل.
ويفتقد أرسنال جهود ساكا لفترة طويلة بداية من المواجهة أمام ضيفه إيبسويتش تاون الجمعة بالدوري الإنجليزي الممتاز.
وأكد أرتيتا أن الجناح الدولي ساكا الذي سجل تسعة أهداف، وقدم 13 تمريرة حاسمة هذا الموسم، سيغيب لعدة أسابيع، بعد تعرضه لتمزق في الأربطة، خلال الفوز الساحق لأرسنال على كريستال بالاس 5-1 في المباراة الأخيرة للفريق.
وجاءت إصابة ساكا بعد نحو شهر من عودة القائد مارتن أوديجارد، عقب غيابه عن 12 مباراة للفريق، بسبب إصابة في الكاحل.
ويغيب رحيم ستيرلينج، البديل الأساسي لساكا، لفترة بعد تعرضه لإصابة في الركبة خلال التدريبات.
وقال أرتيتا لدى سؤاله عما إذا كانت الظروف الحالية ستحوله لمدرب أفضل: «أعتقد ذلك، نعم، بدأنا الموسم بأحد أضعف التشكيلات في الدوري الإنجليزي الممتاز، وكنا ندرك ذلك».
ونقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) عن أرتيتا قوله: «نحن في حاجة لإعادة اكتشاف اللاعبين في مراكز مختلفة، وبعلاقة مختلفة، إنه اختبار جيد حقاً، والأولاد يتطلعون للقيام بأي شيء نطلبه منهم، ولذلك، هو جيد حقاً».

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
أرسنال
أرتيتا
بوكايو ساكا
آخر الأخبار
حمدان بن محمد يصدر قراراً بشأن المصارف الأجنبية العاملة في إمارة دبي
علوم الدار
حمدان بن محمد يصدر قراراً بشأن المصارف الأجنبية العاملة في إمارة دبي
اليوم 19:05
فولهام يطيح تشيلسي بعد 45 عاماً!
الرياضة
فولهام يطيح تشيلسي بعد 45 عاماً!
اليوم 21:34
نوتنجهام يضرب توتنهام
الرياضة
نوتنجهام يضرب توتنهام
اليوم 21:09
مدرب إيفرتون يشيد بالقوة والرغبة
الرياضة
مدرب إيفرتون يشيد بالقوة والرغبة
اليوم 20:58
أحمد أبو الغيط
الأخبار العالمية
جامعة الدول العربية تدين اقتحام وزير إسرائيلي المسجد الأقصى
اليوم 20:55
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©