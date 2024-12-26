أرتيتا: غياب ساكا يجعلني مدرباً أفضل!

لندن (د ب أ)



يرى الإسباني ميكيل أرتيتا المدير الفني لنادي أرسنال الإنجليزي أن غياب نجم فريقه بوكايو ساكا سيحوله إلى مدرب أفضل.

ويفتقد أرسنال جهود ساكا لفترة طويلة بداية من المواجهة أمام ضيفه إيبسويتش تاون الجمعة بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وأكد أرتيتا أن الجناح الدولي ساكا الذي سجل تسعة أهداف، وقدم 13 تمريرة حاسمة هذا الموسم، سيغيب لعدة أسابيع، بعد تعرضه لتمزق في الأربطة، خلال الفوز الساحق لأرسنال على كريستال بالاس 5-1 في المباراة الأخيرة للفريق.

وجاءت إصابة ساكا بعد نحو شهر من عودة القائد مارتن أوديجارد، عقب غيابه عن 12 مباراة للفريق، بسبب إصابة في الكاحل.

ويغيب رحيم ستيرلينج، البديل الأساسي لساكا، لفترة بعد تعرضه لإصابة في الركبة خلال التدريبات.

وقال أرتيتا لدى سؤاله عما إذا كانت الظروف الحالية ستحوله لمدرب أفضل: «أعتقد ذلك، نعم، بدأنا الموسم بأحد أضعف التشكيلات في الدوري الإنجليزي الممتاز، وكنا ندرك ذلك».

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) عن أرتيتا قوله: «نحن في حاجة لإعادة اكتشاف اللاعبين في مراكز مختلفة، وبعلاقة مختلفة، إنه اختبار جيد حقاً، والأولاد يتطلعون للقيام بأي شيء نطلبه منهم، ولذلك، هو جيد حقاً».