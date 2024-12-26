دبي تجمع نجوم العالم في «ليلة الجوائز»



دبي (الاتحاد)



يجتمع أصحاب التجارب الاحترافية الناجحة، ونجوم كرة القدم العالمية من لاعبين ومدربين وصنّاع قرار، للتحاور حول واقع ومستقبل كرة القدم والتحديات التي تواجهها هذه الرياضة، مساء الجمعة، في مؤتمر دبي الرياضي الدولي، وحفل جوائز جلوب سوكر.

وتتضمن الدورة التاسعة عشرة من مؤتمر دبي الرياضي الدولي جلستين حواريتين الأولى، تحمل عنوان «مواهب كرة القدم»، وتبدأ في الساعة السابعة و15 دقيقة مساءً، ويتحدث فيها النجوم كرستيانو رونالدو قائد منتخب البرتغال، ونادي النصر السعودي، والبلجيكي كورتوا حارس ريال مدريد، يعقبها حفل توزيع جوائز الفائزين بفئات «النسخة 15» من جائزة دبي جلوب سوكر، فيما تقام الجلسة الثانية صباح اليوم التالي في فندق «سيرو وان زعبيل»، وتحمل عنوان «الموهبة من الاكتشاف إلى البطولات»، ويتحدث فيها ريو فيرديناند قائد مانشستر يونايتد، ومنتخب إنجلترا السابق، والمحلل الكروي ومقدم البرامج حالياً.

وتعتبر هذه الأمسية الأكثر جماهيرية في العالم، كما يمنح المؤتمر الفرصة للعاملين في قطاعنا الرياضي الفرصة للقاء مع المشاركين من رؤساء الاتحادات والأندية العالمية والمدربين واللاعبين والعاملين في مختلف المجالات، من أجل التحاور وتكوين شراكات والوصول إلى نموذج ناجح للعمل في أنديتنا.

جدير بالذكر أن مؤتمر دبي الرياضي الدولي الذي استضاف مئات المشاركين والمتحدثين في دوراته الثمانية عشرة الماضية، وجائزة دبي جلوب سوكر التي انطلقت من دبي في عام 2010 أصبحا حدثاً سنوياً ينتظره الجميع في الإمارات والعالم، ومنصة عالمية يتم فيها تسليط الضوء على الأفكار والمبادرات والمشاريع التي تعزز مكانة كرة القدم، وتزيد من نجاحات العاملين في هذا القطاع الكبير الذي يستقطب اهتمام ومتابعة المشاهدين في جميع القارات، كما نقلت للعالم صوراً عن مكانة كرة القدم في الإمارات وحرص مجلس دبي الرياضي، على أن يكون مساهماً في تطوير كرة القدم، وتعزيز التميز فيها عبر الاحتفاء بنجومها وتكريم الأفضل منهم سنوياً.