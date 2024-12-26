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الرياضة

مدرب إيفرتون يشيد بالقوة والرغبة

مدرب إيفرتون يشيد بالقوة والرغبة
26 ديسمبر 2024 20:58

 لندن (د ب أ)

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أشاد شون دايش، المدير الفني لفريق إيفرتون، بالقوة والرغبة التي أظهرها فريقه، بعدما قدم ما وصفه بالأداء القوي في مواجهة مانشستر سيتي، حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، في المباراة التي انتهت بالتعادل 1-1 بالمسابقة.
وقال دايش، في تصريحات للموقع الرسمي لإيفرتون: «نعم أنا سعيد للغاية، لقد كانت مباراة غريبة، وهي في يوم (بوكسينج داي)، أعتقد أن الجميع كان ينتظر أن مانشستر سيتي سيحقق نتيجة إيجابية، ولم يكن هناك شك في ذلك تقريباً، وأنت لا تريد أن يحدث ذلك على حسابك، وأظن أننا لدينا الحق في ذلك».
وأضاف: «لا أعتقد أننا ذهبنا للمباراة، ونحن ننتظر ألا يكونوا في حالتهم، لقد قدمنا أداءً جيداً مؤخراً، وفعلنا ذلك اليوم، خاصة على الجانب الدفاعي والالتزام وكذلك الطريقة التي حصلنا بها على الفرص».
وتابع مدرب إيفرتون: «أعرف أننا لم ننجح في السيطرة عليهم، لكن حينما تشاهد المباراة مرة أخرى، وشاهدت بالفعل بعض المقاطع مع فريق التحليل، وجدت القوة والرغبة من فريقي في التقدم إلى الأمام، ومحاولة الفوز بالمباراة، وهذا أسعدني للغاية وأظهر عقلية الفريق».
وبهذا التعادل، رفع إيفرتون رصيده إلى 17 نقطة في المركز الخامس عشر، فيما رفع مانشستر سيتي رصيده إلى 28 نقطة في المركز السابع.

 

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
مانشستر سيتي
إيفرتون
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