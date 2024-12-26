الجمعة 27 ديسمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

الكويت وقطر.. «مباراة مصيرية»

أرشيفية
27 ديسمبر 2024 00:56

الكويت (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
«الأبيض» يواجه عُمان بقوة «الأفضلية التاريخية»
اتحاد الكرة يُشارك في عمومية اتحاد كأس الخليج العربي
خليجي 26
تابع التغطية كاملة

يخوض منتخب الكويت صاحب الأرض والجمهور مباراة مصيرية أمام قطر، في السادسة والنصف مساء اليوم، على استاد جابر الأحمد الدولي، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة «خليجي 26».
وتحسم المباراة مصير وهوية الفرق المتأهلة من المجموعة الأولى، في ظل وفرة الفرص لحسم بطاقتي الصعود إلى «مربع الذهب»، ويلعب «الأزرق» على فرصتي التعادل أو الفوز، فيما يخوض «العنابي» اللقاء بشعار الفوز ولا شيء غيره، ليس فقط لإحياء أمل التأهل، ولكن لتصحيح الصورة واستعادة هيبة «بطل آسيا»، والذي لم يوفق في الظهور بصورة فنية لافتة، وتعادل في أول مباراة أمام «الأبيض»، وخسر أمام «الأحمر» في المباراة الثانية.
من جهة أخرى، يدرك منتخب الكويت أهمية المباراة، وضرورة الخروج بنتيجة إيجابية لضمان التأهل، خاصة بعد نجاحه في خطف الفوز أمام «الأبيض» خلال الجولة الماضية، ما رفع معنويات لاعبيه وجماهيره، حيث يتوقع أن يحافظ المدرب خوان بيتزي على التشكيلة الأساسية لـ«الأزرق»، مع التركيز على تعزيز الجانب الدفاعي، واستغلال الهجمات المرتدة، مستفيداً من سرعة ومهارة لاعبيه في الخط الأمامي، بينما ستكون التبديلات في أضيق الحدود، حيث يعتمد بيتزي على الثنائي محمد دحام، ومعاذ العنزي، اللذين أحرزا هدفي الفوز أمام «الأبيض».
ويملك الكويت 4 نقاط، ما جعله يتصدر المجموعة بفارق الأهداف عن عُمان، من جانبه، تعرض منتخب قطر لخسارة أمام عُمان بنفس النتيجة، ما جعله يحتل المركز الرابع بنقطة واحدة.
وشهدت مواجهات الكويت وقطر في كأس الخليج تفوقاً كبيراً لـ «الأزرق»، حيث التقيا في 18 مباراة، حقق الكويت الفوز في 12 مباراة، بينما تفوق قطر 5 مرات، وانتهت مباراة بالتعادل.
ويتسلح أصحاب الأرض بنتيجة آخر مواجهة عام 2019، التي أقيمت في قطر، حيث تواجه المنتخبان في دور المجموعات، وحقق الكويت فوزاً مفاجئاً بنتيجة 3-1، ما أسهم في تأهله إلى نصف النهائي بتلك النسخة.

منتخبا الكويت وقطر
خليجي 26
كأس الخليج العربي
منتخب قطر
كأس الخليج
منتخب الكويت
بطولة كأس الخليج
المنتخب القطري
دورة كأس الخليج
كأس الخليج لكرة القدم
المنتخب الكويتي
دورة كأس الخليج لكرة القدم
دورة كأس الخليج العربي لكرة القدم
دورات كأس الخليج العربي
بطولة كأس الخليج لكرة القدم
آخر الأخبار
أرشيفية
الأخبار العالمية
«لبنان 2024».. حرب ودمار من دون رئيس
27 ديسمبر 2024
طفلة نازحة تنظر من خيمتها في بيت لاهيا (أ ف ب)
الأخبار العالمية
وفاة 3 أطفال في غزة خلال أسبوع جراء البرد القارس
27 ديسمبر 2024
وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف
الأخبار العالمية
لافروف: لابد من ضمان أمن روسيا في أي اتفاق سلام مع أوكرانيا
27 ديسمبر 2024
سوريون في ولاية هاتاي التركية ينتظرون في طابور للدخول إلى بلادهم (أ ف ب)
الأخبار العالمية
50 ألف سوري عادوا إلى بلادهم في 3 أسابيع
27 ديسمبر 2024
صورة جماعية للوزراء المشاركين بالاجتماع (وام)
الأخبار العالمية
«التعاون الخليجي»: احترام سيادة واستقلال ووحدة أراضي سوريا
27 ديسمبر 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©