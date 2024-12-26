الكويت وقطر.. «مباراة مصيرية»

الكويت (الاتحاد)

يخوض منتخب الكويت صاحب الأرض والجمهور مباراة مصيرية أمام قطر، في السادسة والنصف مساء اليوم، على استاد جابر الأحمد الدولي، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة «خليجي 26».

وتحسم المباراة مصير وهوية الفرق المتأهلة من المجموعة الأولى، في ظل وفرة الفرص لحسم بطاقتي الصعود إلى «مربع الذهب»، ويلعب «الأزرق» على فرصتي التعادل أو الفوز، فيما يخوض «العنابي» اللقاء بشعار الفوز ولا شيء غيره، ليس فقط لإحياء أمل التأهل، ولكن لتصحيح الصورة واستعادة هيبة «بطل آسيا»، والذي لم يوفق في الظهور بصورة فنية لافتة، وتعادل في أول مباراة أمام «الأبيض»، وخسر أمام «الأحمر» في المباراة الثانية.

من جهة أخرى، يدرك منتخب الكويت أهمية المباراة، وضرورة الخروج بنتيجة إيجابية لضمان التأهل، خاصة بعد نجاحه في خطف الفوز أمام «الأبيض» خلال الجولة الماضية، ما رفع معنويات لاعبيه وجماهيره، حيث يتوقع أن يحافظ المدرب خوان بيتزي على التشكيلة الأساسية لـ«الأزرق»، مع التركيز على تعزيز الجانب الدفاعي، واستغلال الهجمات المرتدة، مستفيداً من سرعة ومهارة لاعبيه في الخط الأمامي، بينما ستكون التبديلات في أضيق الحدود، حيث يعتمد بيتزي على الثنائي محمد دحام، ومعاذ العنزي، اللذين أحرزا هدفي الفوز أمام «الأبيض».

ويملك الكويت 4 نقاط، ما جعله يتصدر المجموعة بفارق الأهداف عن عُمان، من جانبه، تعرض منتخب قطر لخسارة أمام عُمان بنفس النتيجة، ما جعله يحتل المركز الرابع بنقطة واحدة.

وشهدت مواجهات الكويت وقطر في كأس الخليج تفوقاً كبيراً لـ «الأزرق»، حيث التقيا في 18 مباراة، حقق الكويت الفوز في 12 مباراة، بينما تفوق قطر 5 مرات، وانتهت مباراة بالتعادل.

ويتسلح أصحاب الأرض بنتيجة آخر مواجهة عام 2019، التي أقيمت في قطر، حيث تواجه المنتخبان في دور المجموعات، وحقق الكويت فوزاً مفاجئاً بنتيجة 3-1، ما أسهم في تأهله إلى نصف النهائي بتلك النسخة.