الجزيرة وبني ياس يمثلان الإمارات في «عربية الطائرة»

معتصم عبدالله (أبوظبي)

وضعت قرعة النسخة الـ43 من بطولة الأندية العربية للرجال للكرة الطائرة، والتي يستضيفها نادي قطر تحت مظلة الاتحاد القطري للكرة الطائرة، من 13 إلى 26 يناير المقبل، الجزيرة وبني ياس «ممثلي الإمارات»، في المجموعتين الأولى والرابعة لمنافسات البطولة التي تشهد مشاركة 15 فريقاً تمثل 10 دول عربية.

ويستهل الجزيرة بطل الدوري في الموسم الماضي 2023- 2024، مشواره بلقاء برقان الكويتي في «المجموعة الرابعة»، والتي تضم أيضاً فريقي غزة الفلسطيني وقطر القطري «المستضيف»، فيما يدشن بني ياس المتوج بأول ألقاب الموسم الحالي كأس الاتحاد 2024- 2025، مشواره بلقاء السلام العُماني في المجموعة الأولى التي تضم ثلاث فرق وتشمل السويحلي الليبي.

ويلعب في بقية المجموعات، السيب العُماني والكويت الكويتي والهلال الليبي والزمالك المصري «المجموعة الثانية»، وأربيل العراقي وداركليب البحريني والأهلي المصري والشرطة القطري «المجموعة الثالثة». وتستمر منافسات الدور الأول «المجموعات» للبطولة العربية حتى 20 يناير، على أن تقام مباريات الدور ربع النهائي وتحديد المراكز في 22 يناير، ويقام نصف النهائي في 24 يناير، فيما تختتم البطولة بمباريات تحديد المراكز والنهائي في 25 يناير.

على صعيد متصل، تختتم اليوم مرحلة ذهاب الدور الأول لدوري الرجال للكرة الطائرة، بإقامة أربع مباريات تجمع عجمان والعين، حتا والوحدة، الوصل وبني ياس، والجزيرة وشباب الأهلي، فيما يغيب النصر بداعي الراحة.

ويتصدر بني ياس ترتيب الدوري برصيد 21 نقطة من 7 انتصارات في الجولات الماضية، مقابل 18 للنصر «الوصيف»، ويحتل حتا المركز الثالث، متفوقاً على شباب الأهلي «الرابع»، والجزيرة «الخامس»، ويشمل ترتيب بقية المراكز الوصل «السادس»، عجمان «السابع»، العين «الثامن»، والوحدة العائد حديثاً للمنافسات في المركز الأخير.