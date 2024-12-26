اللجنة العليا لسباق زايد الخيري تزور مستشفى «حروق أهل مصر»

القاهرة (وام)

زارت اللجنة العليا المنظمة لسباق زايد الخيري، مستشفى «حروق أهل مصر» في القاهرة الجديدة، للاطلاع على تجربته وإنجازاته منذ افتتاحه في مارس الماضي، وتأتي هذه الزيارة تجسيداً لدعم دولة الإمارات للأعمال الخيرية الهادفة للارتقاء بالمنظومة الصحية، وتعزيز التعاون مع المستشفى لمواصلة تطوير الخدمات الطبية المقدمة لمرضى الحروق بالمجان.

وتفقد الوفد الإماراتي، الذي ترأسه محمد هلال الكعبي، رئيس اللجنة العليا المنظمة لسباق زايد الخيري، وبحضور عارف حمد العواني، أمين عام مجلس أبوظبي الرياضي، ووفد الهلال الأحمر، المستشفى وأقسامه المختلفة، والأجهزة الطبية المتطورة، التي تبرع بها الهلال الأحمر الإماراتي في وقت سابق لدعم مرضى الحروق.

وكان في استقبال الوفد، كل من الدكتورة هبة السويدي، مؤسس ورئيس مجلس أمناء مؤسسة ومستشفى «حروق أهل مصر»، وإيمان شريف، الرئيس التنفيذي لمؤسسة «حروق أهل مصر للتنمية»، وحسين عثمان، المدير التنفيذي لمستشفى «حروق أهل مصر»، وعدد من المسؤولين فيه.

وأبدى الكعبي إعجابه بما حققه المستشفى من تطور كنموذج رائد في تقديم الرعاية الصحية الشاملة لمرضى الحروق في مصر والشرق الأوسط وأفريقيا، لافتاً إلى إسهام سباق زايد الخيري في إنجاز هذا الصرح من خلال تخصيص عائدات نسخته السابعة له، من أجل تطوير خدماته الطبية لعلاج مرضى الحروق بالمجان، وذلك فى إطار حرص الإمارات على دعم المبادرات الإنسانية وفق عمل مؤسسي مدروس.

وأوضح أن السباق الذي يحمل اسم المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، يفيض بخيره على الجميع ويستهدف دعم المرضى والمحتاجين في كل مكان يصل إليه.

من جانبها توجهت الدكتورة هبة السويدي،، بالشكر والتقدير للقيادة الرشيدة في دولة الإمارات على مواقفها الإنسانية ودعمها المستمر للمستشفى الذي يعد صرحاً عملاقاً يقدم خدماته للمحتاجين بشكل مجاني ويقوم بدور توعوي لتجنب الإصابة بالحروق.