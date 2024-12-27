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الرياضة

بيكفورد يخدع «هالاند» بـ«زجاجة مياه»!

بيكفورد يخدع «هالاند» بـ«زجاجة مياه»!
27 ديسمبر 2024 10:38

 
علي معالي (أبوظبي)

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لجأ جوردان بيكفورد حارس إيفرتون الإنجليزي إلى «خدعة»، في مباراة فريقه أمام مانشستر سيتي، ضمن المرحلة الثامنة عشرة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، حيث اصطحب معه زجاجة مياه مكتوب عليها كيفية تنفيذ عدد من لاعبي «السيتي» لضربات الجزاء، والمعلومات التي قام الحارس بوضعها على الزجاجة لم تكن لهالاند فقط، والذي سدد الضربة وفشل في تسجيلها، ولكن أيضاً للاعبين آخرين بالفريق، وهم فودين وجيريمي دوكو وجاك جريليش وماتيو كوفاسيتش، وأظهر الرسم البياني على الزجاجة كيفية تسديد كل لاعب والزاوية المفضلة لديه.
وما قام به الحارس الإنجليزي ليست المرة الأولى في مسيرته بل الثالثة، جاءت المرة الأولى موسم 2023 في مباراة فريقه أمام ليستر سيتي، حيث تصدى لتسديدة ماديسون، وكان يعرف بأنه يميل إلى التسديد في وسط المرمى بنسبة كبيرة، ويومها تظاهر بيكفورد بأنه يتنقل بين اليسار واليمين، ليخدع ماديسون، لكن حارس إيفرتون قرر البقاء في المنتصف، ونجح بالفعل من إبعاد ضربة الجزاء، ليمنع ليستر من التقدم 3-1 في الشوط الأول.
والمرة الثانية في «يورو 2024»، في مباراة لمنتخب بلاده إنجلترا أمام سويسرا، وقاد فريقه إلى نصف النهائي، بعد الفوز 5-3 بركلات الترجيح، ويومها تصدى لركلة مانويل أكانجي، والثالثة أمام هالاند في الدقيقة 53، في مباراة انتهت بالتعادل 1-1، ضمن «الجولة 18» من «البريميرليج».

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
إيفرتون
مانشستر سيتي
جوردان بيكفورد
إيرلينج هالاند
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