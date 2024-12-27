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الرياضة

أموريم: مانشستر يونايتد يعيش «الوقت الصعب»

أموريم: مانشستر يونايتد يعيش «الوقت الصعب»
27 ديسمبر 2024 10:44

 
لندن (د ب أ)

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قال البرتغالي روبن أموريم، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، إنه لا مجال للتراخي، بعد خسارة الفريق أمام وولفرهامبتون صفر-2، ضمن الجولة 18 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.
وأضاف في تصريحات للموقع الرسمي لناديه: «أعتقد أن الشوط الأول في المباراة لم يكن به فريق واحد مسيطر، لكننا افتقدنا للشراسة الهجومية في الثلث الأخير».
وقال: «قبل بداية الشوط الثاني تحدثنا في غرفة الملابس، حاولنا فعل شيء مختلف، ومن ثم تعرّض برونو فيرنانديز للطرد، ثم هدف من الضربات الثابتة، مثلما حدث أمام توتنهام، بعد ذلك أعتقد أننا حاولنا، لكننا لم نلعب بشكل جيد، من أجل تسجيل هدف، كنا قريبين من المرمى في العديد من المرات، حينما سجل وولفرهامبتون هدفاً».
وأوضح أموريم: «أدرب الفريق، لكنني لم أطبق أفكاري بعد، أنهم يحتاجون للوقت، في ظل تغيّر طريقة اللعب كلياً، وهذا صعب عليهم، كما أن الجهاز الفني لا يمكنه نقل جميع المعلومات، لأنه في حال عدم الحصول على النتائج ستصبح الأمور أصعب، يجب علينا أن نؤمن بأنفسنا ونواصل، إنها لحظة صعبة علينا، وسنواصل العمل من أجل الأسبوع المقبل».
ويحتل مانشستر يونايتد المركز الرابع عشر في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 22 نقطة.

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
مانشستر يونايتد
وولفرهامبتون
روبن أموريم
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