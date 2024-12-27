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الرياضة

«أبيض الناشئين» يواجه طاجيكستان في «الودية الثانية»

«أبيض الناشئين» يواجه طاجيكستان في «الودية الثانية»
27 ديسمبر 2024 11:30

 
معتصم عبدالله (أبوظبي)

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يلتقي منتخب الناشئين تحت 17 عاماً، ضيفه طاجيكستان في الساعة الثالثة و45 دقيقة عصر السبت، على ملعب أكاديمية نادي الوحدة بالشهامة، في «الودية الثانية»، ضمن برنامج تحضيرات المنتخبين لنهائيات كأس آسيا تحت 17 عاماً المقررة بالسعودية، من 3 إلى 20 أبريل 2025.
وخسر «أبيض الناشئين» الودية الأولى أمام «الطاجيكي»، والتي أقيمت على ملعب أكاديمية الوحدة بالشهامة بنتيجة 0-1، بعدما سجل فيروزجان شيرفوف هدف المباراة الوحيد للضيوف، وهي الخسارة الثالثة على التوالي لمنتخبنا أمام ذات المنافس، بعد وديتي مايو 2024 على ملعب النصر 1-3، و0-1.
وتدخل وديتا طاجيكستان ضمن برنامج إعداد «أبيض الناشئين» للنهائيات القارية في كأس آسيا تحت 17 عاماً، بعدما حجز منتخبنا مقعده بتصدره «المجموعة الثامنة» برصيد 6 نقاط، من الفوز أمام ماليزيا 2-0، ولاوس «مستضيف المجموعة» بنتيجة 5-2.
في المقابل، تأهل طاجيكستان إلى النهائيات القارية، بتصدره «المجموعة العاشرة» في التصفيات برصيد 9 نقاط «العلامة الكاملة» في 3 مباريات أمام عُمان «الوصيف»، سنغافورة، وجوام.
وتضم قائمة «أبيض الناشئين» خلال تجمعه الحالي في أبوظبي، والذي يعد الأول منذ نهاية التصفيات في أكتوبر الماضي، 22 لاعباً تحت قيادة المدرب الوطني ماجد سالم، وجهازه الفني الذي يضم نواف مبارك «مساعد المدرب»، عصام ضاحي «إداري الفريق»، يوسف الزعابي «مدرب الحراس»، والبحريني عبدالله المقهوي «محلل الأداء».
وتشمل قائمة لاعبي منتخب الناشئين، هود المنهالي، جاسم عبدالله «الجزيرة»، حميد السويدي، بطي حمد، سلطان ناصر، عبيد عمران «الشارقة»، علي حسن، محمد أحمد، محمد بطي «شباب الأهلي»، عبدالله راشد، هزاع فيصل «العين»، محمد يوسف «الفجيرة»، سهيل النوبي، فهد خليل، مايد عادل «النصر»، سعد مبارك، عبدالله فهد، فيصل محمد، مايد اليماحي «الوحدة»، إبراهيم يوسف، سالم عصام، محمد ناصر «الوصل».

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