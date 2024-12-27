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الرياضة

عيسى آل علي «مفوض عام» في اتحاد الرياضات البحرية

عيسى آل علي «مفوض عام» في اتحاد الرياضات البحرية
27 ديسمبر 2024 12:00

 
أبوظبي (الاتحاد)

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أعلن اتحاد الرياضات البحرية، تعيين عيسى آل علي مفوضاً عاماً لسباقات القوارب الخشبية السريعة، في خطوة تهدف إلى رفع كفاءة تنظيم هذه الرياضة التراثية، وتعزيز قيمها الأصيلة على مستوى الدولة.
ويتمتع عيسى بخبرة طويلة في إدارة وتنظيم الفعاليات الرياضية الكبرى، بالإضافة إلى مهاراته المتميزة في التنسيق بين جميع الأطراف المعنية، مع التزامه بتطبيق أعلى معايير السلامة والجودة، وهو ما يتماشى مع رؤية الاتحاد في تطوير الرياضات البحرية وتعزيز استدامتها.
وتأتي الخطوة ضمن استراتيجية الاتحاد لتعزيز جودة واحترافية الرياضات البحرية، مع التركيز على تطوير المواهب الوطنية، وإبراز الهوية الإماراتية في المحافل الرياضية المختلفة.
ويباشر عيسى آل علي مهامه الجديدة، اعتباراً من الجولة المقبلة لسباقات القوارب الخشبية السريعة، والتي تُقام في خورفكان بالشارقة، حيث يتولى مسؤولية الإشراف على الجوانب التنظيمية والفنية للسباق، إلى جانب ضمان سير العمليات بسلاسة، مع التركيز على الجوانب الفنية والسلامة البيئية.
وقال أحمد علي الشرياني، الأمين العام لاتحاد الرياضات البحرية: «اختيار عيسى العلي للمهمة جاء تقديراً لخبرته الكبيرة ومعرفته العميقة برياضاتنا البحرية، ونحن على ثقة بأنه سيحقق نقلة نوعية في تنظيم سباقات القوارب الخشبية السريعة، وسيكون إضافة قيمة لمسيرة الاتحاد في تطوير هذه الرياضة وتعزيز مكانتها».

الإمارات
أبوظبي
اتحاد الرياضات البحرية
القوارب الخشبية السريعة
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