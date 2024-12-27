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الرياضة

البطائح يفجر المفاجأة في دوري السلة

البطائح يفجر المفاجأة في دوري السلة
27 ديسمبر 2024 12:30

علي معالي (أبوظبي)

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فجر البطائح مفاجأة «الجولة العاشرة»، في دوري كرة السلة، بالفوز النصر على أرضه 102-91، وتفوق «الراقي» في «الأرباع الثلاثة» الأولى «29-26 و33-26 و23-13»، فيما صب «الربع الأخير» في مصلحة «العميد» 26-17، وأدار المباراة طاقم دولي يضم حمزة عباس، ومحيي الدين خطاب، وكوستاس، ليرفع البطائح رصيده إلى 18 نقطة، بالتساوي مع النصر، ويتقاسم الفريقان المركز الثالث.
وفي المقابل حافظ شباب الأهلي والشارقة على القمة، بعد وصولهما إلى النقطة 19، بفوز «الفرسان» على الوحدة 122-81، «35-25 و25-14 و29-20 و33-22»، وأدار اللقاء الدولي حسن حاجي، وعمر الأسمر، وجهاد أحمد، وراقبه الدولي يعقوب غابش.
وتفوق الشارقة على الوصل في زعبيل 96-76 «31-23 و24-20 و25-17 و16-16»، وأدار المباراة الدولي هيثم قوجه، وعلي البناي، وعمر فخوري، وراقبها الدولي محمد الشمري.

الإمارات
كرة السلة
البطائح
النصر
الشارقة
شباب الأهلي
الوحدة
الوصل
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