لوبيتيجي يكشف تفاصيل الحالة الصحية لحارس وستهام



لندن (د ب أ)



كشف جولين لوبيتيجي، مدرب وستهام يونايتد، أن البولندي لوكاس فابيانسكي، حارس الفريق، كان واعياً ويتحدث بعد خروجه من الملعب، إثر تعرضه لاصطدام قوي خلال الشوط الأول من المباراة التي انتهت بفوز النادي اللندني 1-صفر على مضيفه ساوثهامبتون ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وتعرض فابيانسكي لإصابة في الدقيقة 29، بعد أن أبعد ركلة ركنية بقبضة يده من أمام ناثان وود، مدافع ساوثهامبتون، واحتاج إلى سبع دقائق من الرعاية الطبية، قبل أن يخرج من ملعب المباراة على محفة.

وبينما كان الحارس المخضرم يرتدي قناع أكسجين أثناء مغادرته الملعب، أكد لوبيتيجي أنه لم يكن بحاجة للذهاب إلى المستشفى، وظل بملعب سينت ماري، الذي استضاف المباراة في الشوط الثاني، الذي شهد تسجيل جارود بوين هدف وستهام الوحيد في الدقيقة 59 دقيقة من اللقاء الذي جرى ضمن منافسات «بوكسنج داي» بالدوري الإنجليزي.

وتحدث لوبيتيجي عن فابيانسكي قائلاً: «لقد تعرّض لضربة قوية حول الرأس والرقبة، ولم يكن مدركاً بشكل كامل لتصرفاته، لحسن الحظ، الأخبار تشير إلى أنه يتحدث ويقظ، إنه واعٍ».

أضاف المدرب الإسباني في تصريحاته، التي نقلتها وكالة الأنباء البريطانية «بي أيه ميديا»: لقد تحدثت معه، يقول الأطباء إنه يشعر بتحسن وبصحة جيدة، أنا متفائل بشأن حالته.

اختتم لوبيتيجي حديثه، حيث قال: لقد أظهر أنه استعاد وعيه إلى حد ما، أنا لست خائفاً، لقد كنا نشعر بالخوف، لكنه الآن في حالة أفضل، وهذا شعور إيجابي، لأننا كنا قلقين للغاية.

يشار إلى أن وستهام رفع رصيده إلى 23 نقطة، محتلاً المركز الثالث عشر في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.