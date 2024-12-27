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الرياضة

سلوت: من المبكر «احتفال» ليفربول بـ «البريميرليج»!

سلوت: من المبكر «احتفال» ليفربول بـ «البريميرليج»!
27 ديسمبر 2024 12:07

 
لندن (د ب أ)

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واصل آرني سلوت، المدير الفني لفريق ليفربول، التقليل من أهمية تربع فريقه على قمة جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في الوقت الحالي. وعزز ليفربول صدارته للدوري الإنجليزي، عقب فوزه الثمين والمستحق 3-1 على ضيفه ليستر سيتي، بالمرحلة الـ18 للمسابقة.
وقلب ليفربول تأخره أمام ليستر بهدف مبكر ومباغت في الدقيقة السادسة عن طريق الغاني المخضرم أندريه أيو، لفوز مثير على ملعب «أنفيلد»، عقب تسجيل الهولندي كودي جاكبو، والإنجليزي كورتيس جونز، والمصري محمد صلاح 3 أهداف للفريق المضيف.
واستغل ليفربول الخسارة المباغتة لأقرب ملاحقيه تشيلسي 1-2 أمام ضيفه فولهام في المرحلة ذاتها، ليوسع الفارق إلى 7 نقاط أمام النادي اللندني، علماً أن الفريق الأحمر لا يزال يملك أيضاً مباراة مؤجلة مع مضيفه وجاره اللدود إيفرتون.
ورغم ذلك، حافظ سلوت على نهجه المتزن، وقلل من الحديث عن تزايد حظوظ ليفربول في التتويج بلقب البطولة العريقة، الغائب عن خزائن النادي منذ موسم 2019- 2020 .
وصرح سلوت، «إذا كنت في هذه اللعبة لفترة طويلة مثل اللاعبين، ولا يزال أمامك 20 لقاءً على نهاية الموسم، فلا تنظر للأمر حالياً، لأن هناك الكثير من التحديات بانتظارك».
أضاف سلوت، «من الوارد أن يعاني أي فريق إصابات في صفوفه، وقليلاً من سوء الحظ، ومن المبكر للغاية الاحتفال، ولكن من الجيد بالنسبة لنا أن نكون في المكانة التي نوجد فيها الآن».
أوضح المدرب الهولندي في تصريحاته، التي نقلتها وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا)، «لا أعتقد أن الفوز كان سهلاً بالنسبة لنا في أي من المباريات الماضية، كان من الممكن أن يكون الفوز سهلاً على توتنهام، لكننا استقبلنا هدفين لتصبح النتيجة 5-3، وهذا يؤكد لك مدى صعوبة الفوز، حتى عندما يكون كل لاعبيك جاهزين». وأكد سلوت في نهاية حديثه، «لهذا السبب يتعين علينا أن نتعامل مع كل مباراة على حدة، جدول الدوري هو شيء نضعه في الاعتبار بطبيعة الحال، ولكننا ندرك دائماً عدد المباريات المتبقية لنا».

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
ليفربول
ليستر سيتي
أرني سلوت
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