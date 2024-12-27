أبوظبي تستضيف معسكرات 4 أندية سعودية



معتصم عبدالله (أبوظبي)



تستضيف العاصمة أبوظبي المعسكرات الإعدادية لأربعة من أندية الدوري السعودي للمحترفين، بالتزامن مع التوقف الحالي للمنافسات المحلية في ظل مشاركة المنتخبات الخليجية في منافسات النسخة السادسة والعشرين من كأس الخليج لكرة القدم بالكويت، والتي تستمر حتى الثالث من يناير المقبل 2025.

ودشن فريقا الأخدود والخلود معسكرات الأندية السعودية في أبوظبي، بداية من منتصف ديسمبر الجاري، قبل أن ينضم إليهم فريق نادي الرائد بداية من 20 ديسمبر، إضافة إلى الاتفاق الذي وصلت بعثته إلى أبوظبي مساء الجمعة لإقامة معسكر قصير يستمر حتى الثلاثاء المقبل، ويتضمن خوض مباراة ودية واحدة.

واستهل فريق الأخدود القادم من نجران السعودية بقيادة مدربه الكرواتي ستيبان توماس، معسكره بأبوظبي في 15 ديسمبر الجاري، والذي يتضمن خوض ثلاث مباريات ودية، فاز في الأولى على بينونة أحد أندية «دوري الدرجة الأولى» بنتيجة 3-1، وخسر الثانية أمام مجد 0-1، فيما ستكون مباراته الثالثة أمام عجمان، في ختام معسكره الاعدادي.

في المقابل، شارك فريق نادي الخلود صاحب المركز 15 في الدوري السعودي، في منافسات بطولة «ليوا الدولية» لكرة القدم، في الظفرة والتي انطلقت في 21 ديسمبر الجاري وتختتم اليوم السبت، وذلك في إطار فعاليات «مهرجان ليوا الدولي»، وضمت قائمة المشاركين إلى جانب الخلود أندية، العين والجزيرة وبني ياس والوحدة والظفرة.

وخسر الخلود الملقب بـ «فخر الرس» بنتيجة 0-2، أمام «رديف العين» في مباراته الأولى في بطولة «ليوا الدولية، مقابل فوزه على رديف الجزيرة 2-1 في المباراة الثانية، وذلك ضمن التحضيرات لاستئناف مشواره في دوري روشن السعودي، في 10 يناير المقبل، عندما يحلُّ ضيفاً على الاتفاق ضمن الجولة الـ 14، ويحتل الخلود المركز الـ 15 برصيد عشر نقاط.

من جهته، انطلق معسكر فريق الرائد والذي يقوده البرازيلي أودير هليمان، بأبوظبي في 20 ديسمبر الجاري قادماً من القصيم، حيث استهل تجاربه الودية بالفوز على عجمان 2-1،ويتضمن برنامج الرائد خوض ودية ثانية قبل العودة إلى السعودية الثلاثاء المقبل.

بدوره، اختار الإنجليزي ستيفن جيرارد، مدرب نادي الاتفاق السعودي 28 لاعباً لمعسكر فريقه الإعدادي في أبوظبي والذي يستمر لمدة 4 أيام حتى الثلاثاء المقبل، ويتضمن خوض مباراة ودية واحدة أمام نادي اتحاد كلباء استعدادًا لملاقاة الخلود، 10 يناير المقبل، ضمن الجولة الـ 14 من الدوري، حيث يحتل الاتفاق المركز الـ 11 برصيد 15 نقطةً.

على صعيد متصل، أنهى فريق نادي الاتحاد معسكراً إعدادياً ناجحاً في دبي، خلال الفترة من 13 وحتى 21 ديسمبر الجاري، تضمن أداء وديتين الأولى أمام جلف يونايتد 1-0 في دبي، قبل المغادرة إلى صلالة ومواجهة النصر العُماني 4-1 ضمن احتفالات الأخير بمناسبة مرور 55 عاماً على تأسيسه.

واستفاد الجهاز الفني لنادي الاتحاد من فترة معسكر دبي الاعدادي في تجهيز مجموعة من اللاعبين المصابين أمثال عبد العزيز البيشي، الفرنسي موسى ديابي، والمدافع عبد الإله العمري، وتنتظر الاتحاد مواجهة قوية في الدور ربع النهائي لـ «كأس الملك»، أمام مستضيفه الهلال، والمقررة في 7 يناير المقبل.