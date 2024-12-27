فان نيستلروي: صلاح قتل ليستر!



لندن (د ب أ)



يرى رود فان نيستلروي، المدير الفني لفريق ليستر سيتي، أن فريقه ظلت حظوظه قائمة للخروج بنتيجة إيجابية خلال لقائه مع مضيفه ليفربول، إلى أن أحرز النجم الدولي المصري محمد صلاح الهدف الثالث للفريق الأحمر خلال لقاء الفريقين.

وقلب ليفربول تأخره أمام ليستر بهدف مباغت ومبكر للغاني المخضرم أندريه أيو، بعدما أحرز الهولندي كودي جاكبو والإنجليزي كورتيس جونز بالإضافة إلى صلاح 3 أهداف لأصحاب الأرض، ليفوز 3-1 على ملعب (أنفيلد).

وشعر فان نيستلروي أن فريقه صمد في اللقاء حتى سجل صلاح الهدف في الدقيقة 82 من عمر المباراة، حيث قال «أعتقد أننا كنا في المنافسة على نتيجة لفترة طويلة».

وأوضح المدرب الهولندي في تصريحاته، التي نقلتها وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) «كانت نتيجة 3-1 بمثابة نقطة تحول، بمعنى أن المباراة انتهت من أجل الحصول على نتيجة إيجابية».

وأضاف فان نيستلروي «أعتقد أن في الدقيقة الستين سنحت لنا فرصة محققة لتسجيل هدف التعادل عن طريق باتسون داكا، لذا دخلنا المباراة من أجل تحقيق المفاجأة». شدد مدرب ليستر «لقد قدمنا أداءً جيداً، وبذلنا أقصى الجهد، حققنا بداية جيدة بالهدف الذي سجلناه ولكن إذا تحدثنا عن نقطة تحول، فإن الهدف الثالث الذي أحرزه صلاح حسم المباراة تماماً لليفربول».

وقرر فان نيستلروي الإبقاء على داني وارد، حارس الفريق، خارج التشكيلة، بعد أن عانى خلال خسارة ليستر القاسية صفر- 3 أمام ضيفه وولفرهامبتون في المرحلة الماضية، حيث تعرض لصيحات استهجان من جماهير فريقه.

وأشار المدرب الشاب «كان تغيير حارس المرمى أمراً لا مفر منه بالفعل، وكان الحديث مع وارد مثيراً للإعجاب، وكذلك الطريقة التي كان يفكر بها في الفريق والنادي».

يذكر أن ليستر سيتي، الذي تلقى خسارته العاشرة في البطولة خلال الموسم الحالي مقابل 3 انتصارات و5 تعادلات، تجمد رصيده عند 14 نقطة في المركز الثامن عشر (الثالث من القاع) في ترتيب المسابقة.