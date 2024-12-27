الجمعة 27 ديسمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

الاستعراض الحر.. تجربة فريدة في مهرجان ليوا الدولي

الاستعراض الحر.. تجربة فريدة في مهرجان ليوا الدولي
27 ديسمبر 2024 12:39

 

منطقة الظفرة (الاتحاد)

يواصل مهرجان ليوا الدولي 2025 الوجهة الشتوية الأمثل، إبهار عشاق رياضات المحركات بمزيج من السباقات والتحديات المليئة بالإثارة، وتتواصل منافسات اليوم الثاني من ثانية جولات الاستعراض الحر للسيارات، الذي يعد من أبرز الفعاليات في المهرجان.

أخبار ذات صلة
«الدراجات النارية» تتحدى «الجاذبية الأرضية»!
بيبيتو يزور نادي خورفكان

وعلى مدار الأيام الماضية، استضاف المهرجان مجموعة من السباقات المشوقة، أبرزها تحدي الدريفت، وسباقات الخيول، والهجن، والصقور، والدراجات، والاستعراض الحر، والبيرن آوت، التي شهدت تنافساً حاداً بين المشاركين، وعروضاً مذهلة استقطبت جماهير كبيرة.
ويستمر مهرجان ليوا الدولي 2025 حتى الرابع من يناير القادم، والذي يشهد الختام المميز للنسخة الحالية من المهرجان.
ويعد الاستعراض الحر للسيارات، من أبرز الأنشطة التي تتطلب مهارات استثنائية في القيادة، ما يجعلها تجربة مميزة للمتسابقين والجماهير على حد سواء.
من جانبه، أكد وليد إبراهيم، رئيس اللجنة المنظمة لسباقات السيارات، قائلاً: مهرجان ليوا الدولي 2025 منصة متكاملة لإبراز مواهب المتسابقين في رياضات المحركات، نحن فخورون بالإقبال الكبير الذي شهدته الفعاليات حتى الآن، ونتطلع لتقديم المزيد من العروض التي تعكس روح التحدي والإبداع في عالم السيارات.
 

الإمارات
أبوظبي
مهرجان ليوا الدولي
منطقة الظفرة
الاستعراض الحر
آخر الأخبار
«الدراجات النارية» تتحدى «الجاذبية الأرضية»!
الرياضة
«الدراجات النارية» تتحدى «الجاذبية الأرضية»!
اليوم 15:30
الخطوط الأذربيجانية تعلّق رحلاتها إلى 7 مدن بعد حادث تحطم الطائرة
الأخبار العالمية
الخطوط الأذربيجانية تعلّق رحلاتها إلى 7 مدن بعد حادث تحطم الطائرة
اليوم 15:26
كوسوفو ترصد أول إصابة بجدري القردة
الأخبار العالمية
كوسوفو ترصد أول إصابة بجدري القردة
اليوم 15:23
الهند تعلن الحداد 7 أيام تكريماً لرئيس الوزراء السابق
الأخبار العالمية
الهند تعلن الحداد 7 أيام تكريماً لرئيس الوزراء السابق
اليوم 15:07
السعودية والعراق.. «كلاسيكو حاسم»!
الرياضة
السعودية والعراق.. «كلاسيكو حاسم»!
اليوم 15:03
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©