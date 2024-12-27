الاستعراض الحر.. تجربة فريدة في مهرجان ليوا الدولي

منطقة الظفرة (الاتحاد)

يواصل مهرجان ليوا الدولي 2025 الوجهة الشتوية الأمثل، إبهار عشاق رياضات المحركات بمزيج من السباقات والتحديات المليئة بالإثارة، وتتواصل منافسات اليوم الثاني من ثانية جولات الاستعراض الحر للسيارات، الذي يعد من أبرز الفعاليات في المهرجان.

وعلى مدار الأيام الماضية، استضاف المهرجان مجموعة من السباقات المشوقة، أبرزها تحدي الدريفت، وسباقات الخيول، والهجن، والصقور، والدراجات، والاستعراض الحر، والبيرن آوت، التي شهدت تنافساً حاداً بين المشاركين، وعروضاً مذهلة استقطبت جماهير كبيرة.

ويستمر مهرجان ليوا الدولي 2025 حتى الرابع من يناير القادم، والذي يشهد الختام المميز للنسخة الحالية من المهرجان.

ويعد الاستعراض الحر للسيارات، من أبرز الأنشطة التي تتطلب مهارات استثنائية في القيادة، ما يجعلها تجربة مميزة للمتسابقين والجماهير على حد سواء.

من جانبه، أكد وليد إبراهيم، رئيس اللجنة المنظمة لسباقات السيارات، قائلاً: مهرجان ليوا الدولي 2025 منصة متكاملة لإبراز مواهب المتسابقين في رياضات المحركات، نحن فخورون بالإقبال الكبير الذي شهدته الفعاليات حتى الآن، ونتطلع لتقديم المزيد من العروض التي تعكس روح التحدي والإبداع في عالم السيارات.

