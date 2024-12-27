520 ألف درهم جوائز «السباق الخامس» في «جبل علي»



عصام السيد (دبي)



بدعم سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، الأب الروحي لمضمار جبل علي، ينطلق يوم السبت السباق الخامس في موسم سباقات المضمار العائلي، الذي يتألف من 7 أشواط مثيرة، خُصصت 6 منها للخيول المهجنة الأصيلة، فيما خُصص الشوط الأول للخيول العربية الأصيلة، وتبلغ القيمة الإجمالية لجوائزه 520 ألف درهم، برعاية عدد من المؤسسات الرائدة بالدولة.

وتبدأ الفعاليات بالشوط الأول لمسافة 1950 متراً، المخصص للخيول العربية الأصيلة في عمر 4 سنوات فما فوق، التي تتنافس على لقب كأس الوثبة ستاليونز البالغ إجمالي جوائزه 80 ألف درهم.

ويقام الشوط الثاني لمسافة 1400 متر، بمشاركة الخيول المهجنة الأصيلة في عمر 3 سنوات فما فوق، التي تتنافس على لقب الشعفار للاستثمار ستيكس البالغ إجمالي جوائزه 84 ألف درهم.

وتشارك الخيول المهجنة الأصيلة من نجوم السرعة، في الشوط الثالث لمسافة 1200 متر، على لقب NW2 ستيكس، البالغ إجمالي جوائزه 72 ألف درهم، برعاية سلسلة الإمارات لسباقات السرعة.

وتتنافس نخبة من الخيول المهجنة الأصيلة في عمر 3 سنوات فما فوق، في الشوط الرابع لمسافة 1950 متراً، على لقب الرضا لوسطاء التأمين البالغ إجمالي جوائزه 60 ألف درهم.

ويشهد الشوط الخامس والرئيس لمسافة 1950 متراً، سباقاً مصنفاً من فئة التكافؤ للخيول المهجنة الأصيلة في عمر 3 سنوات فما فوق التي تتنافس على لقب شادويل ستيكس البالغ إجمالي جوائزه 96 ألف درهم.

وتسعى الخيول المهجنة الأصيلة المبتدئة في عمر السنتين والثلاث سنوات، للفوز بالمراكز الأولى في الشوط السادس لمسافة 1600 متر، على لقب بنك دبي التجاري البالغ إجمالي جوائزه 60 ألف درهم.

ويُختتم حفل السباق بالشوط السابع لمسافة 1600 متر «تكافؤ»، بتنافس الخيول المهجنة الأصيلة في عمر 3 سنوات فما فوق، على لقب العوير ستيكس البالغ إجمالي جوائزه 68 ألف درهم.



الترشيح

1ـ أف أستاذا، جيم، ناصف

2 ـ حاسم، يطارد، موثوق

3 ـ كالبرق، تورفيجا، جوراني

4 ـ السيف، باد ديزاير، مترف

5 ـ الهزيم، مكفول، ميوزيكال دانسر

6 ـ دبي، ديزرت شيلد، اكسلابيشن

7 ـ كيبو ميساكي، مارشنج ثندر، الجرنون