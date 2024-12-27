بعثة اتحاد الكرة تحضر حفل العشاء الرسمي



الكويت (الاتحاد)



حضر عبيد سالم الشامسي، النائب الثاني لرئيس اتحاد الكرة، ويحيى خلف المطروشي، وفهد إسماعيل الحوسني، عضوا مجلس الإدارة، حفل العشاء الرسمي الذي أقامته اللجنة المنظمة العليا لبطولة كأس الخليج العربي «خليجي 26» للبعثات والوفود الإعلامية للمنتخبات الثمانية المشاركة في البطولة الحالية.

وتبادل أعضاء الوفود والبعثات الأحاديث الودية عن «خليجي 26» التي تقام حالياً في دولة الكويت الشقيقة، والنجاح التنظيمي، حيث تعد البطولة الأكبر في منطقة الخليج العربي.

وهنأت البعثات والوفود الإعلامية الرسمية الوفد السعودي، بعد الإعلان عن فوز السعودية باستضافة النسخة القادمة لبطولة «خليجي 27»، خلال اجتماع الجمعية العمومية لاتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم الذي عُقد في الكويت على هامش البطولة.