كاساس: اخترت طريقة مواجهة السعودية

مصطفى الديب (الكويت)



أكد خيسوس كاساس مدرب منتخب العراق، أهمية مباراة السعودية، التي تجمع الفريقين يوم السبت، في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات في «خليجي 26».

وقال كاساس: «كما أكدت من قبل البطولة أن المباريات تقام خلال فترة زمنية قصيرة، ما يجعل من الصعب تجهيز اللاعبين بالشكل المثالي، وقمنا بتحليل مباراة البحرين، وحددنا الطريقة التي نواجه بها المنتخب السعودي».

وأضاف: «كل المباريات فرصة مناسبة لإشراك اللاعبين الشباب، لكننا نسعى دائماً لتحقيق التوازن بين الشباب وأصحاب الخبرة، وجميع المنتخبات المشاركة تمر بفترات صعبة، ونواجه بعض الغيابات أيضاً، ونعمل على تجاوز آثار المباراة الماضية، ونبذل كل ما في وسعنا أمام منتخب قوي، ويعد من أقوى منتخبات القارة، وليس البطولة فقط».