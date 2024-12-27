الجمعة 27 ديسمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

كاساس: اخترت طريقة مواجهة السعودية

كاساس: اخترت طريقة مواجهة السعودية
27 ديسمبر 2024 16:04

مصطفى الديب (الكويت)

أخبار ذات صلة
رينارد: مباراة السعودية والعراق «اختبار صعب»
السعودية والعراق.. «كلاسيكو حاسم»!
خليجي 26
تابع التغطية كاملة


أكد خيسوس كاساس مدرب منتخب العراق، أهمية مباراة السعودية، التي تجمع الفريقين يوم السبت، في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات في «خليجي 26».
وقال كاساس: «كما أكدت من قبل البطولة أن المباريات تقام خلال فترة زمنية قصيرة، ما يجعل من الصعب تجهيز اللاعبين بالشكل المثالي، وقمنا بتحليل مباراة البحرين، وحددنا الطريقة التي نواجه بها المنتخب السعودي».
وأضاف: «كل المباريات فرصة مناسبة لإشراك اللاعبين الشباب، لكننا نسعى دائماً لتحقيق التوازن بين الشباب وأصحاب الخبرة، وجميع المنتخبات المشاركة تمر بفترات صعبة، ونواجه بعض الغيابات أيضاً، ونعمل على تجاوز آثار المباراة الماضية، ونبذل كل ما في وسعنا أمام منتخب قوي، ويعد من أقوى منتخبات القارة، وليس البطولة فقط».

 

العراق
السعودية
كأس الخليج العربي
خليجي 26
الكويت
آخر الأخبار
شفيونتيك لا تتوقع الاستئناف ضدها!
الرياضة
شفيونتيك لا تتوقع الاستئناف ضدها!
اليوم 19:20
أونيون برلين ينفصل عن مدربه لسوء النتائج
الرياضة
أونيون برلين ينفصل عن مدربه لسوء النتائج
اليوم 19:14
كلب مدرب يبحث عن ناجين تحت ركام طائرة أذربيجان المنكوبة
الأخبار العالمية
تحقيق يكشف سبب تحطم طائرة أذربيجان المنكوبة
اليوم 19:07
الرئيس الفنلندي ألكسندر ستوب في مؤتمر صحفي
الأخبار العالمية
الناتو يعزز وجوده في بحر البلطيق
اليوم 18:49
«انتكاسة» تزيد من معاناة توتنهام!
الرياضة
«انتكاسة» تزيد من معاناة توتنهام!
اليوم 18:42
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©