رينارد: مباراة السعودية والعراق «اختبار صعب»



مصطفى الديب (الكويت)

وصف هيرفي رينارد المدير الفني لمنتخب السعودية، مواجهة العراق في «خليجي 26» يوم السبت بالقوية، وأنها بمثابة اختبار إقصائي صعب، وقال: «مباراة مهمة تشبه أجواء الأدوار الإقصائية المؤهلة إلى نصف النهائي، وستكون قوية ومثيرة تسعد الجماهير».

وأضاف: «رسالتي سهلة الجمهور في الوقت الحالي، وهو ليس راضياً عن أدائنا، وهذا طبيعي، وعدت قبل شهرين إلى المنتخب السعودي، لأن الأجواء التي تحيط به رائعة، ولدينا فريق رائع، ورئيس اتحاد يقدم كل الدعم، وأيضاً الجمهور السعودي».

وقال: «بدأنا البطولة بالشكل غير المعهود، لكننا في طريق العودة، وهذا ما نطمح له، لأن هذا هو المنتخب السعودي وهذه طموحاته، شخصياً لا أسمع ولا أقرأ في الإعلام، لكنني واقعي، وأعمل يومياً على تطوير اللاعبين، والمباراة المقبلة كبيرة».