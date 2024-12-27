«سيف الشرف» يدشن بطولة السلم للدراجات الهوائية



دبي (الاتحاد)



يدشن سباق «سيف الشرف» يوم الأحد، الدورة التاسعة لبطولة السلم للدراجات الهوائية، التي ينظمها المكتب الخاص لصاحب السمو حاكم دبي، وتعتبر البطولة الأكبر من نوعها للسباقات المجتمعية في العالم، على صعيد التنوع والجوائز المالية التي تبلغ 3.5 مليون درهم.

وأعلنت اللجنة العليا المنظمة إطلاق مسمى «سيف الشرف» على السباق المخصص للدراجين الهواة الإماراتيين، احتفاءً بمناسبة تخرج الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم في أكاديمية ساندهيرست الملكية في المملكة المتحدة مؤخراً، ونيله «سيف الشرف» لفئة الطلاب الدوليين، والمركز الأول في الدراسات العسكرية الأكاديمية والتطبيقية، ليصبح أول خريج إماراتي يحصل على التقديرين معاً.

وتنطلق الدورة التاسعة من البطولة بإقامة سباق «سيف الشرف» الذي يمتد لمسافة 143 كلم، في منطقة سيح السلم بمحمية المرموم الطبيعية، وبحد أقصى لحدد مشاركين يبلغ 250 متسابقاً، ليقطعوا المسافة والتحدي المرتقب، وسط واحدة من أجمل المناطق الطبيعية في دبي التي تزخر بالحياة البرية والمناظر الخلابة في الشتاء الرائع.

وأكملت اللجنة العليا المنظمة برئاسة عمير بن جمعة الفلاسي، المدير العام للمكتب الخاص لصاحب السمو حاكم دبي، رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة، الترتيبات كافة من أجل انطلاق الدورة التاسعة من خلال تأمين مسار السباق بالتعاون مع الجهات الحكومية من شركاء الحدث، إلى جانب وضع اللوائح الفنية والترتيبات الخاصة بالسباق لتحقيق النجاحات نفسها التي حققتها البطولة على مدار النسخ الثماني الماضية، وأصبحت خلالها مقصداً للدراجين الباحثين عن التفوق في أحد أهم الأحداث على الصعد المحلية والإقليمية كافة.

ووجَّه الفلاسي الدعوة للدراجين المشاركين لتقديم أقوى المستويات، بما يواكب القيمة الإضافية التي سيحملها هذا السباق على الصعيدين الرياضي والمجتمعي، ويعزز من المكانة التي بلغتها بطولة السلم للدراجات الهوائية التي تجسد الدعم السخي لتحفيز المجتمع على ممارسة رياضة الدراجات الهوائية، وتبني الرياضة أسلوب حياة أكثر صحة ونشاطاً، مع إقامة فعالياتها في مسارات تبرز البيئة الجميلة والمواقع الحضارية البارزة في دبي.

يذكر أن اللجنة المنظمة العليا اعتمدت إقامة أربع سباقات خلال الدورة التاسعة، والتي ستكون شاملة لجميع الفئات، وبعد «سباق الشرف»، يقام سباق النخبة الرجال 19 يناير المقبل، ثم السباق الصحراوي 9 فبراير، وسباق السيدات 16 فبراير.