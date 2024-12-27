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الرياضة

9 ميداليات لدراجات الإمارات في البطولة العربية للمضمار

9 ميداليات لدراجات الإمارات في البطولة العربية للمضمار
27 ديسمبر 2024 18:36

 
القاهرة (وام)

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حصدت المنتخبات الوطنية للدراجات المشاركة في البطولة العربية للمضمار في القاهرة 9 ميداليات، خلال اليوم الأول من البطولة.
وتقام منافسات البطولة بمضمار القاهرة الدولي على مدار 3 أيام، بمشاركة 150 دراجاً من 8 دول عربية، وتشارك المنتخبات الوطنية بوفد يضم 26 دراجاً لمختلف الفئات.
وجاءت الميداليات بواقع ذهبيتين و4 فضيات و3 برونزيات، إذ أحرز عبدالله الحمادي أول ذهبية في البطولة، وكذلك المركز الأول في سباق النقاط للرجال، بينما حل سيف معيوف وصيفاً ونال الميدالية الفضية، كما أحرز منتخب الكبار ذهبية سباق المطاردة الفرقية، ليواصل صدارته لسباقات الكبار.
وأحرز يوسف أميري وخالد النعيمي فضية وبرونزية سباق النقاط للشباب، ونجحت صفية الصايغ في إحراز فضية سباق 500 متر سيدات، وحلت هدى حسين في المركز الثالث والميدالية البرونزية للفئة نفسها، بينما نجحت زهرة حسين في حصد الميدالية البرونزية في سباق الإقصاء لفئة السيدات، وأحرز منتخب الشباب فضية سباق المطاردة الفرقية.
وأكدت المهندسة خلود الظاهري، عضو مجلس إدارة اتحاد الدراجات، رئيسة البعثة، أهمية النتائج التي تحققت في اليوم الأول من البطولة، والمردود الجيد، خاصة بعدما نجح منتخب الكبار في الحفاظ على صدارته للعرب في سباق النقاط الأولمبي، وتتويج عبدالله الحمادي بطلاً جديداً للعرب في هذه السباق، وتواجد سيف معيوف وصيفاً لنفس الفئة.

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