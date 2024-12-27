«الأبيض» يودع «خليجي 26»



الكويت (الاتحاد)



ودع منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم، منافسات «النسخة 26» لكأس الخليج لكرة القدم، بعد أن اكتفى بالتعادل 1-1 أمام عُمان، في المباراة التي جمعت المنتخبين على استاد جابر المبارك، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الثانية ضمن «خليجي 26» في الكويت، فيما شهدت المباراة الثانية ضمن المجموعة ذاتها تعادل الكويت «المستضيف» وقطر 1-1 على استاد جابر الأحمد الدولي.

وافتتح يحيى الغساني التسجيل لـ «الأبيض» في الدقيقة 20، وأدرك عبدالرحمن المشيفري التعادل لعُمان في الدقيقة 79، قبل أن تشهد دقائق الوقت بدل الضائع إهدار فابيو ليما لضربة جزاء في الدقيقة 95.

وأنهى «الأبيض» مشواره في المركز الثالث لترتيب المجموعة الثانية برصيد نقطتين، بعد تعادله في الجولة الأولى أمام قطر 1-1، مقابل الخسارة أمام الكويت 1-2 في الجولة الثانية، وهو الوداع المبكر الثالث لمنتخبنا توالياً، بعد نسختي 2019 و2023.

في المقابل، حسم منتخب الكويت صعوده إلى نصف النهائي، رغم التعادل أمام قطر 1-1، وتقدم «الأزرق» بهدف محمد دحام في الدقيقة 74، وأدرك محمد مونتاري التعادل لـ «العنابي» في الوقت المحتسب بدلاً من الضائع، ليضمن الكويت تأهله في وصافة المجموعة برصيد 5 نقاط، خلف عُمان المتصدر بالرصيد ذاته من النقاط.

وأجرى البرتغالي باولو بينتو مدرب «الأبيض»، أربعة تغييرات على التشكيلة الأساسية، مقارنة بمواجهة الجولة الماضية أمام الكويت 1-2، بعدما دفع بالرباعي محمد العطاس، خالد الظنحاني، يحيى نادر، وبرونو أوليفيرا،

فيما احتفظ بقية اللاعبين بمراكزهم، وهم خالد عيسى، خليفة الحمادي، ماركوس ميلوني، ماكينزي هانت، حارب عبدالله، فابيو ليما، يحيى الغساني.

وضغط «الأبيض» بشكل مكثف منذ الدقائق الأولى، بحثاً عن هدف التقدم، ولاحت الفرصة الأولى من عرضية يحيى الغساني في الدقيقة 8، ومحاولة ثانية من تسديدة برونو أوليفيرا من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 14، تصدى لها الحارس العُماني إبراهيم المخيني.

ونجح يحيى الغساني في افتتاح التسجيل لـ «الأبيض» في الدقيقة 20، مستفيداً من تمريرة الظهير الأيمن خالد الظنحاني من الجهة اليمنى، تابعها داخل المرمى، وهو الهدف الثاني للغساني في «كأس الخليج» بعد الأول في مباراة قطر 1-1 في الجولة الأولى.

وفي الشوط الثاني، كاد الغساني أن يضيف الهدف الثاني لـ «الأبيض» من تسديدة مباغتة من خارج منطقة الجزاء، اعتلت المرمى في الدقيقة 64.

وأجرى مدرب «الأبيض» تبديله الأول في الدقيقة 65، بدخول ماجد راشد بدلاً من مكانزي هانت في وسط الملعب، قبل أن يمنح الفرصة لكايو كانيدو بدلاً من برونو في المقدمة الهجومية.

وباغت المنتخب العُماني دفاعات «الأبيض» بتسجيل هدف التعادل بوساطة عبدالرحمن المشيفري في الدقيقة 79، مترجماً تمريرة أمجد الحارثي، بعد توغله بالكرة من الجهة اليمنى.

ودفع بينتو مدرب «الأبيض» بطحنون الزعابي بدلاً من يحيى نادر في الدقيقة 82.

وأهدر فابيو ليما الفرصة الأبرز لحسم المباراة من «ضربة جزاء» في الدقيقة 95 تصدى لها الحارس العُماني إبراهيم المخيني، بعد عرقلة «البديل» طحنون الزعابي داخل المنطقة.