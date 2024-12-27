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الرياضة

محمد الشرقي يشهد جانباً من بطولة الفجيرة لقفز الحواجز

محمد الشرقي يشهد جانباً من بطولة الفجيرة لقفز الحواجز
27 ديسمبر 2024 22:41

 
الفجيرة (وام)

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أكّد سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، أهمية الحفاظ على رياضة الفروسية وتنظيم منافساتها، انطلاقاً من مكانتها في الموروث الثقافي العربي، وضرورة تسليط الضوء على دورها في تعزيز الهوية الوطنية وقيمها الأصيلة.
جاء ذلك خلال حضور سموه جانباً من منافسات اليوم الأول من بطولة الفجيرة الدولية لقفز الحواجز، في ميدان قلعة الفجيرة.
وأشار سموه إلى اهتمام صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الفجيرة، بدعم المنافسات الرياضية عامة ورياضة الفروسية خاصة، بما يسهم في تعزيزها ونشرها وترسيخها في نفوس الأجيال، وتحقيق توجّهات الدولة في الحفاظ على الموروث الإماراتي وتأصيله في المجتمع.
وتوّج سموه الفائزين الأوائل في فئة «جولة واحدة ضد الزمن» مستوى الـ130 سم، حيث تنافس المشاركون في استعراض مهاراتهم العالية في قفز الحواجز.
وتستمر فعاليات البطولة التي تقام تحت رعاية سمو ولي عهد الفجيرة، وضمن بطولات الفجيرة للفروسية هذا العام، إلى 29 ديسمبر الجاري، ومن المتوقع أن تشهد المزيد من المنافسات المثيرة.
حضر البطولة غانم بن مبارك الهاجري، وكيل وزارة الرياضة، واللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، رئيس مجلس اتحاد الفروسية والسباق، ومحمد الجابر سفير الدولة لدى روسيا الاتحادية، والدكتور أحمد حمدان الزيودي، رئيس اللجنة العليا المنظمة لبطولات الفجيرة للفروسية، وسلطان اليحيائي رئيس المجموعة الإقليمية السابعة في الاتحاد الدولي للفروسية.

الإمارات
الفجيرة
محمد الشرقي
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