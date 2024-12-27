راشد بن سعود وسلطان بن حمدان يشهدان منافسات اليوم الثالث لمهرجان محمد بن زايد لسباقات الهجن

أم القيوين (الاتحاد)

شهد سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين، ومعالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس اتحاد سباقات الهجن، فعاليات اليوم الثالث لمهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لسباقات الهجن ومزاينة الإبل «اللبسة 2024 - 2025»، كما شهد السباقات جمع غفير من محبي ومتابعي رياضة الآباء والأجداد.

وكسبت «مشاعر» لمانع علي بن حماد الشامسي كأس اللقايا الأبكار المفتوح بعد وصولها في المركز الأول بزمن قدره 7:29:08، وفي الشوط الثاني طار «ضرغام» لمانع علي بن حماد الشامسي مع بندقية الجعدان المفتوح لفئة اللقايا بعد وصوله لخط الختام بتوقيت قدره 7:24:6.

وجاءت بقية النتائج كالتالي: الشوط الثالث «منصورة» لعبدالعزيز سيف علي سويلم الكتبي بزمن قدره 7:36:54، الشوط الرابع «حراقة» لجابر محمد جابر المري بتوقيت قدره 7:32:01، الشوط الخامس «الماهر» لعبيد سالم راشد بالحباله الكتبي بتوقيت قدره 7:32:38، الشوط السادس «الفارس» لمحمد عتيق بن زيتون المهيري بزمن قدره 7:32:44، الشوط السابع «صبا» لعبيد سالم راشد الكتبي بتوقيت بلغ 7:34:69، الشوط الثامن «وصايف» لمحمد عتيق بن زيتون المهيري بتوقيت بلغ 7:38:83، الشوط التاسع «منصف» لناصر معيوف سرحان الدرعي بتوقيت بلغ 7:40:01، الشوط العاشر «الفارق» لسعيد محسن بخيت السلمي العامري بتوقيت بلغ 7:33:12، الشوط 11 «نواهي» لعبدالله خلفان علي الرفيسة الكتبي بزمن بلغ 7:42:15، الشوط 12 «العزرة» لمحمد حمد سالم الدرعي بزمن قدره 7:39:17، الشوط 13 «هوتيل» لعبيد نصيب عتيق السبوسي بتوقيت قدره 7:46:66، الشوط 14 «خيرة» لصالح بخيت مسلم طاسة العامري بزمن قدره 7:43:47.

وفي الفترة الصباحية، كسبت «شان» لعبدالله خلفان بن علي الرفيسة الكتبي، ناموس أول الأشواط بعد أن أنهت مسافة الشوط البالغة 5 كلم بزمن قدره 7:25:2، وفي الشوط الثاني كانت «ظبا» لحمد بطي بن محمد الغفلي على موعد مع المركز الأول وناموس الشوط، بعد أن قطعت مراحل السباق بزمن بلغ 7:40:3، وفي الشوط الثالث وتحدي الجعدان انتصر «معدي» لمصبح سيف مصبح بن طوق على منافسيه محققاً المركز الأول بتوقيت قدره 7:41:5، وفي الشوط الرابع طار «مطنوح» لراشد نايع بالشكاوي الغفلي مع المركز الأول بزمن قدره 7:41:5.

وجاءت نتائج بقية الأشواط إلى 30 كالتالي: الشوط الخامس «الخزنة» لحميد سعيد بن عامر النيادي، الشوط السادس «حربة» لسالم سعيد ناصر بن حريك المنهالي، الشوط السابع «طريف» لصبيح سالم بن نعوف الغيلاني، الشوط الثامن «متعب» لخالد عبدالهادي بن صوفان الأحبابي، الشوط التاسع «الضمينية» لمطلق علي بن عيد العنزي، الشوط العاشر «متعبة» لمطر عبدالله بن مطر المسافري، الشوط 11 «النشمي» لحمد محمد بن عبيد العامري، الشوط 12 «الرسمي» لحمد علي بن سلطان الدرعي، الشوط 13 «نجود» لبطي ناصر بن حمود المالكي، الشوط 14 «اثير» لمحمد سهل بن عويضان العامري، الشوط 15 «الختال» لسيف أحمد حمودة الظاهري، الشوط 16 «شاهين» لعبدالله سالم بن ثعلوب الكتبي، الشوط 17 «هملولة» لراشد عبيد بن محمد المهيري، الشوط 18 «اليازي» لسيف سالم بن شميل الراشدي، الشوط 19 «مرفوق» لسعيد سليم بن شويرب العامري، الشوط 20 «الذيب» لحميد سعيد بن هميلة المزروعي، الشوط 21 «ناصية» لبدر حمد سعيد الجنيبي بتوقيت قدره 7:38:62، الشوط 22 «نجاح» لسعيد حمد العويسي بزمن قدره 7:46:47، الشوط 23 «مشكور» لسعيد بن شويرب العامري بزمن قدره 7:36:8، الشوط 24 «قماري» لعبدالله محمد الراشدي بتوقيت قدره 7:36:31، الشوط 25 «شهب» لسالم محمد الشامسي بزمن بلغ 7:37:8، الشوط 26 «قرار» لسعيد بن منانة الكتبي بزمن قدره 7:42:32، الشوط 27 «هجام» لسعيد محمد الراشد بزمن بلغ 7:42:31، الشوط 28 «لهب» لطرشوم صالح العامري بتوقيت قدره 7:40:67، الشوط 29 «وسام» لسيف فالح الشامسي بزمن بلغ 7:50;75، والشوط 30 «تجاذيب» لسعيد بن منانة الكتبي بتوقيت بلغ 7:41:82.

280 جائزة

تتواصل منافسات «مزاينة الإبل ومسابقة المحالب» ضمن مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لسباقات الهجن العربية الأصيلة ومزاينة الإبل «اللبسة 2024 - 2025».

وشهدت الأيام الماضية منافسة وتحدياً بين ملاك الإبل من دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي للوصول إلى المراكز الأولى في أشواط المفاريد والحقايق واللقايا المحليات والمهجنات الأصايل، بالإضافة إلى أشواط المحالب لليوم الثالث على التوالي، وتستمر المنافسات خلال الأيام المقبلة في أشواط الإيذاع والثنايا والحول.

وخصصت اللجنة المنظمة 280 جائزة موزعة على 28 شوطاً ضمن مزاينة الإبل ومسابقة المحالب، منها 180 جائزة للفائزين في أشواط المزاينة البالغ عددها 18 شوطاً، والتي تتوزع بين الإبل المحليات والمهجنات الأصايل ضمن 6 فئات عمرية، هي: مفاريد، حقايق، لقايا، إيذاع، ثنايا، حول، و40 جائزة لمسابقة المحالب موزعة على 4 أشواط.

«الواعية» عروس التلاد في مزاينة الإبل

شهدت مزاينة أشواط سن اللقايا من الإبل المحليات والمهجنات الأصايل في مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لسباقات الهجن العربية الأصيلة ومزاينة الإبل «اللبسة 2024 - 2025»، منافسات قوية بين مُلاك الإبل في ثالث أيام المزاينة، والتي تقام في ميدان اللبسة بإمارة أم القيوين.

وأسفرت النتائج في شوط لقايا شرايا محليات لأبناء القبائل، عن فوز «الواعية» لمالكها مبارك عبيد سعيد سالمين المنصوري بالمركز الأول، وفي المركز الثاني حلت «صولجان» لمالكها عبدالعزيز محمد عايض علي القحطاني، وفي المراكز الثالث فازت «دها» لمالكها عبدالله محمد عبدالله السعدي، وحلت في المركز الرابع «نوف» لمالكها ناصر حمد خلفان المعولي، وفي المركز الخامس «منحاف» لمالكها راشد بخيت مبخوت سنية المنهالي.

وفي شوط لقايا تلاد محليات لأبناء القبائل فازت «مهمه» لمالكها محمد سعيد محمد بخيت المحرمي بالمركز الأول، وحلت في المركز الثاني «الشاهينية» لمالكها راشد محمد صالح الراشدي، وفي المركز الثالث «هيام» لمالكها محمد سالم محمد المنصوري، وأظهرت النتائج في شوط لقايا مهجنات أصايل لأبناء القبائل فوز «الظبي» لمالكها حمد سالم سعيد المقبالي بالمركز الأول، وفي المركز الثاني «وعد» لمالكها فواز علي مبارك سالمين المنصوري.

أما في شوط لقايا شرايا محليات لأبناء القبائل (أهل المنطقة)، فحصدت المركز الأول «معركه» لمالكها عبيد سيف راشد الرايحي العليلي، وفي المركز الثاني «غزل» لمالكها حمد عبيد سيف الرايحي العليلي، وفي المركز الثالث «تعزيز» لمالكها سيف عبيد الرايحي العليلي، وحلت «بطولة» لمالكها سالم عبدالله حميدي الكتبي في المركز الرابع، وجاءت في المركز الخامس «ريماس» لمالكها سالم عبدالله ماجد الزمر.