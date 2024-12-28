أرسنال.. «الصحوة مستمرة»



لندن (أ ف ب)



واصل أرسنال صحوته، وحقق فوزه الثاني توالياً، بعد تعادلين متتاليين، عندما تغلب على ضيفه إيبسويتش تاون 1-0، في ختام المرحلة الثامنة عشرة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

ويدين الفريق اللندني بفوزه إلى مهاجمه الدولي الألماني كاي هافيرتز الذي سجل الهدف الوحيد في الدقيقة 23.

واستغل أرسنال خسارة تشيلسي أمام ضيفه وجاره فولهام 1-2، واستعاد منه المركز الثاني، رافعاً رصيده إلى 36 نقطة، بفارق ست نقاط، خلف ليفربول المتصدر، والذي يملك مباراة مؤجلة أمام جاره إيفرتون، وبفارق نقطة واحدة أمام رجال المدرب الإيطالي إنتسو ماريسكا.

وكان أرسنال تخلى عن المركز الثاني بفارق الأهداف لمصلحة جاره في المرحلة الرابعة عشرة، عندما تغلب على مانشستر يونايتد 2-0، فيما سحق تشيلسي مضيفه ساوثهامبتون 5-1.

في المقابل، مني إيبسويتش تاون بخسارته الثانية توالياً والعاشرة هذا الموسم، وبقي في المركز التاسع عشر قبل الأخير برصيد 12 نقطة.

وخاض «المدفعجية» المباراة في غياب الجناح الدولي بوكايو ساكا الذي تعرض للإصابة في عضلة الفخذ الخلفية، خلال الفوز على مضيفه كريستال بالاس 5-1، في المرحلة السابعة عشرة، وستبعده عن الملاعب أسابيع عدة.

وضغط أرسنال منذ البداية، لكن دون خطورة حقيقية على مرمى الحارس الكوسوفي أريجانيت موريتش حتى الدقيقة 20، عندما سدد المدافع الدولي الهولندي يوريين تيمبر كرة قوية من خارج المنطقة بين يدي حارس عرين الضيوف.

وأثمر ضغط أرسنال بهدف في الدقيقة 23 عبر هافيرتز، عندما استغل تمريرة عرضية للدولي البلجيكي لياندرو تروسار، وتابعها بيمناه داخل المرمى الخالي.

وجرب ديكلان رايس حظه بتسديدة قوية من خارج المنطقة مرت فوق العارضة (30).

وسجل المهاجم البرازيلي جابريال جيسوس هدفاً ألغي بداعي التسلل (34).

وكاد مواطنه المدافع الدولي جابريال يفعلها برأسية قوية من مسافة قريبة، إثر ركلة ركنية، لكن الكرة مرت بجوار القائم الأيسر (63).

وتلاعب القائد الدولي النروجي مارتن أوديجارد بأكثر من مدافع، وتوغل داخل المنطقة، قبل أن يسددها قوية أبعدها الحارس موريتش إلى ركنية (72).

وتابع الحارس تألقه بإبعاده تسديدة قوية للإسباني ميكل ميرينو، بديل جيسوس، من داخل المنطقة (77).

وفي مباراة ثانية، واصل برايتون نزف النقاط، وسقط في فخ التعادل أمام ضيفه برنتفورد صفر- صفر.

وهو التعادل الرابع لبرايتون في مبارياته الست الأخيرة التي لم يذق فيها طعم الفوز، والثامن هذا الموسم، وعزز موقعه في المركز العاشر برصيد 26 نقطة بفارق نقطتين أمام برنتفورد الحادي عشر.