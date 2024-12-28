«المُعلق» في سان جيرمان يجذب كبار أوروبا!



أنور إبراهيم (القاهرة)



تفتح سوق الانتقالات الشتوية أبوابها أول يناير المقبل، في مختلف الدول الأوروبية، والمفاجآت واردة في أكثر من نادٍ أوروبي، حيث من المتوقع أن تكون هناك محاولات للتخلص من بعض اللاعبين «غير المرغوب فيهم»، وأخرى لضم نجوم جدد.

وأخذت شبكة راديو وتليفزيون مونت كارلو سبورت الوضع في فرنسا مثالاً، حيث أشارت إلى أن باريس سان جيرمان قد يشهد رحيل أحد نجومه الأساسيين، والذي يعتمد عليه الإسباني لويس إنريكي المدير الفني في خططه وتكتيكاته، وهو الظهير الأيسر نونو مينديش «22 عاماً» الذي ينتهي عقده «صيف 2026»، ولكنه غير راضٍ عن وضعه المادي في «حديقة الأمراء»، والذي يرى أنه لا يتناسب مع الجهود التي يبذلها، والدور الذي يقوم به في الفريق، ما جعل المفاوضات بينه وبين الإدارة تصل إلى «طريق مسدود».

ورفض مينديش كل العروض التي قدمها له سان جيرمان، من أجل تمديد عقده، لأنها لا تلبي طموحه ولا تتناسب مع دوره «التكتيكي» المهم مع الفريق، وكانت النتيجة الطبيعية لهذا «التعارض» أن توقفت المفاوضات تماماً بين الطرفين.

وأدى هذا الوضع «المُعلق» إلى جذب العديد من الأندية الأوروبية الكبيرة، لـ«جس نبض» اللاعب، وفي مقدمتها مانشستر يونايتد الذي قدم بالفعل عرضاً ملموساً، من أجل الحصول على خدمات مينديش، ويضغط في الوقت نفسه على اللاعب من أجل التمسك بموقفه للرحيل.

وقالت الشبكة إن سان جيرمان يرفض حتى الآن التفريط في نجمه البرتغالي خلال «الميركاتو الشتوي»، ويأمل التوصل إلى اتفاق معه لتجديد عقده، وإن كانت مثل هذه النتيجة غير مؤكدة، في ظل حالة التوتر الراهنة.

ويقدم مينديش موسماً رائعاً تحت القيادة الفنية لإنريكي الذي يطالبه دائماً بالتركيز على دوره الدفاعي، وعدم المجازفة بالهجوم، الأمر الذي لا يعجب اللاعب، لأنه يجيد أيضاً الدور الهجومي والانطلاق خلف المهاجمين، إذ يُشعره ذلك بمتعة أكبر، وربما يُفسر ذلك تردده في التجديد للباريسي.

وأشارت الشبكة أيضاً إلى أنه رغم أن مينديش «كادر أساسي» في الفريق، فإن علاقته بإدارة النادي ليست على ما يرام، وينتابه شعور بعدم التقدير، ولهذا أصبح وضعه على «المحك» بين رفضه التجديد، وبين إغراءات مانشستر يونايتد.

واختتمت الشبكة تقريرها بأن إنريكي يأمل في استمرار اللاعب، ويطالب إدارة سان جيرمان بتكثيف جهودها للاحتفاظ به، ومحاولة التوصل إلى «أرضية اتفاق» معه، لأن رحيل مينديش قد يؤدي إلى إضعاف دفاع الفريق الذي تعرض لـ«هزات» كثيرة هذا الموسم.