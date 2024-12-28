المحمود: العين يتطلع إلى حصد المزيد من الإنجازات

مراد المصري (أبوظبي)



أكد محمد إبراهيم المحمود، عضو مجلس إدارة شركة العين لكرة القدم، أن «الزعيم» يتطلع إلى مواصلة حصد الإنجازات في مسيرته الحافلة، وذلك مع فوزه بجائزة أفضل نادٍ في الشرق الأوسط، ضمن حفل «جوائز جلوب سوكر الدولي»، الذي أقيم مساء أمس الأول، بحضور نخبة من ألمع النجوم العالميين، وممثلي الأندية الكبرى، وصناع القرار الرياضي.

ورافق المحمود، اللاعب سفيان رحيمي، في مراسم التتويج، حيث قدم العين رسالة في جعل المغربي يتسلم الجائزة من خلفان بلهول، نائب رئيس مجلس دبي الرياضي، للتأكيد على أهمية روح الفريق الواحد بين اللاعبين والإدارة في صنع الإنجازات.



وألقى المحمود كلمة عقب الفوز بالجائزة، وقال: «سعداء للفوز بجائزة أفضل نادٍ في الشرق الأوسط، وجاء ذلك بعد نجاح كبير بحصد لقب دوري أبطال آسيا، عقب التفوق على أندية كبيرة، وبعض الأبطال العظماء مثل رونالدو ونيمار».

وأضاف المحمود: «نأمل أن نتمكن من تكرار ذلك مرة أخرى، وتجهيز أنفسنا بأفضل طريقة في كأس العالم للأندية».

وتفوق العين في طريقه للفوز بجائزة أفضل نادٍ في الشرق الأوسط، على الأهلي المصري، والهلال والنصر والاتحاد من السعودية.

وجاء فوز العين، بعد قرار لجنة التحكيم، وفق قواعد فنية وإدارية، وذلك عقب تصويت الجماهير الذي شارك فيه الملايين من المشجعين من المنطقة وحول العالم، والذي تم الأخذ بنسبة منه فقط، في إطار النتيجة النهائية.

ويأتي إنجاز «الزعيم»، بعدما تُوج بلقب دوري أبطال آسيا للمرة الثانية في تاريخه هذا العام، ليتأهل إلى كأس العالم للأندية المقرر إقامتها في الولايات المتحدة الصيف المقبل، إذ أوقعته القرعة في مجموعة تضم مانشستر سيتي الإنجليزي، ويوفنتوس الإيطالي، والوداد البيضاوي المغربي.

وظهر شعار العين واسمه وسط تصفيق كبير من القاعة التي امتلأت بأبرز النجوم، مثل كريستيانو رونالدو، ونيمار، وجود بيلينجهام، ولامين يامال، وأليساندرو ديل بييرو، وريو فيرديناند، وتيبو كورتوا، وممثلي أندية عريقة مثل ريال مدريد، الذي حضر لتسلم جوائز عديدة، أبرزها جائزة أفضل نادٍ في العالم، وجائزة فلورنتينو بيريز، أفضل رئيس نادٍ في التاريخ، وجائزة أفضل مدرب التي فاز بها الإيطالي كارلو أنشيلوتي.