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الرياضة

17 مليون درهم جوائز بطولة فزاع للصيد بالصقور

17 مليون درهم جوائز بطولة فزاع للصيد بالصقور
28 ديسمبر 2024 14:00

 
دبي (الاتحاد)

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انطلقت بطولة فزاع للصيد بالصقور الرئيسية «التلواح»، التي تنظمها إدارة بطولات فزاع، في المقر الجديد لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث بمنطقة الهباب، بعد تجهيزه بأحدث التقنيات والمرافق على مستوى عالمي، في خطوة تشير إلى استدامة البطولة التي تعد من أبرز الأحداث التراثية في الدولة، وسط مشاركة كبيرة بأشواط العامة مُلاك، في فئة جير شاهين.
وتشهد البطولة تنافساً قوياً لحصد المراكز الأولى، وتتواصل إلى 13 يناير المقبل، بمجموع جوائز تتجاوز 17 مليون درهم، حيث شارك الصقارون بأكثر من 250 طيراً في اليوم الأول للمنافسات والمخصص لأشواط جير شاهين للعامة مُلاك.
وشهدت الانطلاقة الصباحية للعامة مُلاك، تفوق حمد عبدالله المريخي في شوط الرمز جرناس جير شاهين، وحصد المركز الأول بزمن قياسي بلغ 15:991 ثانية بالطير «12»، وهو الأفضل على مستوى البطولة حتى الآن.
فيما كسب خليفة سلطان الحافري المركز الأول في شوط الرمز فرخ جير شاهين، بالطير «هاب ريح»، بزمن 16:689 ثانية.
وسبق أشواط العامة مُلاك، انطلاقة فئة الناشئين في بطولة فزاع للصيد بالصقور، حيث كانت علامة متميزة بكونها محطة لمستقبل واعد في إعداد وتجهيز صقارين المستقبل، ومواصلة تناقل الأجيال لهذا الموروث الشعبي، حيث تنافسوا في فئتي صقور تبع وجير تبع، بمشاركة كبيرة من الجنسين، وبأكثر من 150 طيراً في ثمانية أشواط. 
أكد راشد حارب الخاصوني، مدير إدارة بطولات فزاع في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، أن تنظيم البطولة في المقر الجديد للمركز في منطقة الهباب، جاء لتوفير تجربة استثنائية للمشاركين والجماهير، حيث أصبحت إدارة بطولات فزاع، تمتلك «سناح» على مستوى عالمي، ويعتبر من الأفضل على مستوى المنطقة والعالم، وتم تنفيذه بغاية الاحترافية للوصول إلى الهدف منه، وهو توفير البيئة المثالية للصقار والطير لتقديم أفضل ما في جعبتهم، حيث تكون تأثيرات حالة الطقس على السناح شبه معدومة، كما تم تجهيز الموقع بأحدث التقنيات المستخدمة في التحقق من دقة الأرقام والنتائج. 

الإمارات
دبي
بطولة فزاع للصيد بالصقور
مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث
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