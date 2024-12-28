مهرجان خورفكان البحري يفتتح «النسخة الثانية»

فيصل النقبي (خورفكان)

افتتح الشيخ سعيد بن صقر القاسمي نائب رئيس مكتب سمو الحاكم في خورفكان، مهرجان خورفكان البحري في نسخته الثانية، المقام برعاية سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة، والذي ينظمه نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية على شاطئ خورفكان.

بدأ حفل افتتاح المهرجان، بالسلام الوطني، بعدها ألقى خالد جاسم المدفع رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية كلمة، أشار فيها إلى أن مهرجان خورفكان ليس مجرد حدث عابر؛ بل هو احتفال بالثقافة والتراث البحري الذي يعكس تاريخ الدولة العريق، ويُعبر عن رؤية إمارة الشارقة في تعزيز مكانتها في هذا المجال للحفاظ على الهوية الثقافية، وفق رؤى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

وأضاف المدفع أن المهرجان يتيح فرصة مميزة للزوار للاستمتاع بعروض بحرية مثيرة، وحرف يدوية أصيلة؛ وفعاليات رياضية بحرية حديثة، إلى جانب وجود أنشطة ثقافية وترفيهية تجسد هوية مدينة خورفكان الجميلة.

بعدها رحب المدفع بالدول المشاركة، البالغ عددها 8 دول، مؤكداً أنها تضيف بعداً خاصاً للمهرجان وتسهم في تعزيز روابط الصداقة والتعاون بين مختلف الدول، موجهاً الشكر لكل الشركاء الاستراتيجيين، متمنياً للزوار مهرجاناً سعيداً وممتعاً.

وشاهد الحضور عرضاً مسرحياً بعنوان «لؤلؤ في قلب الإمارات» من تقديم سجايا فتيات الشارقة، وأوبريت بعنوان محاكاة الحياة البحرية في مدينة خورفكان.

وعقب ختام حفل الافتتاح، اطلع الشيخ سعيد بن صقر القاسمي، على ما تضمنته الأجنحة المشاركة في المهرجان التي تعرض الصناعات التقليدية والمتاحف البحرية والمنتجات الغذائية والصناعية التراثية.

ويقدم مهرجان خورفكان البحري في نسخته الثانية، والذي يستمر حتى الخامس من يناير 2025، عدداً كبيراً من الأنشطة والفعاليات المتنوعة التراثية والحديثة، مثل الحرف البحرية التقليدية، وصناعة السفن، وصناعة المراسي البحرية، وغزل الشباك والأشرع، وصناعة القراقير، كما تتضمن أيام المهرجان، عدداً من مسابقات صيد الأسماك، وبطولة الإمارات للشواحيف، بالإضافة إلى بطولة الفورمولاـ 4، والتجديف الحديث والأولمبي والكاياك.